Uhićen bivši tajnik Torcide Stipe Lekić?

Stipe Lekć bio je dio vodstva koje je preuzelo dužnost u listopadu 2006. godine, a s funkcija se povukao u kolovozu 2012., uz obrazloženje da je vrijeme za smjenu generacija. Bio je među istaknutijim pripadnicima Torcide, a u navijačkim krugovima se priča da je bio u tučnjavi 2007. kod Bjelopolja, kad su BBB-i sačekali Torcidu.