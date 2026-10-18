Oglas

predvodnik fašističke povorke

Uhićen bivši tajnik Torcide Stipe Lekić?

author
N1info
|
18. lis. 2026. 14:46
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
PXL_100521_1899
Nino Strmotic/PIXSELL

Prema neslužbenim informacijama uhićen je Stipe Lekić, jedan od desetorice bjegunaca od policije. Lekić je bio predvodnik zloglasnog kortea u kojem se skandiralo Adolfu Hitleru, Aushwitzu te se pozivalo na ubijanje Židova.

Oglas

Stipe Lekić je uhićen. Tu je informaciju, iz visokh splitskih pravosudnih krugova, dobila redakcija Nacionala. Policija se službeno zasad nije oglasila o ovome.

Stipe Lekć bio je dio vodstva koje je preuzelo dužnost u listopadu 2006. godine, a s funkcija se povukao u kolovozu 2012., uz obrazloženje da je vrijeme za smjenu generacija. Bio je među istaknutijim pripadnicima Torcide, a u navijačkim krugovima se priča da je bio u tučnjavi 2007. kod Bjelopolja, kad su BBB-i sačekali Torcidu.

Također, jedno vrijeme, kako saznajemo iz navijačkih krugova, živio je u inozemstvu, priča se da je riječ o Australiji. Lekić je bio u bijegu nakon što je predvodio korteo Torcide uoči utakmice protiv Ajaxa.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ