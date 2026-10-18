predvodnik fašističke povorke
Uhićen bivši tajnik Torcide Stipe Lekić?
Prema neslužbenim informacijama uhićen je Stipe Lekić, jedan od desetorice bjegunaca od policije. Lekić je bio predvodnik zloglasnog kortea u kojem se skandiralo Adolfu Hitleru, Aushwitzu te se pozivalo na ubijanje Židova.
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Stipe Lekić je uhićen. Tu je informaciju, iz visokh splitskih pravosudnih krugova, dobila redakcija Nacionala. Policija se službeno zasad nije oglasila o ovome.
Stipe Lekć bio je dio vodstva koje je preuzelo dužnost u listopadu 2006. godine, a s funkcija se povukao u kolovozu 2012., uz obrazloženje da je vrijeme za smjenu generacija. Bio je među istaknutijim pripadnicima Torcide, a u navijačkim krugovima se priča da je bio u tučnjavi 2007. kod Bjelopolja, kad su BBB-i sačekali Torcidu.
Također, jedno vrijeme, kako saznajemo iz navijačkih krugova, živio je u inozemstvu, priča se da je riječ o Australiji. Lekić je bio u bijegu nakon što je predvodio korteo Torcide uoči utakmice protiv Ajaxa.
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