mjere kontrole
Ukida se ograničenje za klanje ovaca i koza za vlastite potrebe
Izmjenama Naredbe o mjerama kontrole i sprječavanja kuge malih preživača, ukida se dosadašnje ograničenje prema kojem je za vlastite potrebe bilo dopušteno zaklati najviše deset ovaca i/ili koza na godinu po objektu, priopćilo je u četvrtak Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.
Oglas
Do sada je bilo propisano ograničenje klanja za vlastite potrebe na najviše deset ovaca i/ili koza na godinu po objektu. Novim izmjenama ta se odredba briše, a klanje će se provoditi u skladu s pravilima propisanim Pravilnikom o klanju životinja namijenjenih potrošnji u kućanstvu.
Izmjene se odnose na klanje ovaca i koza za vlastite potrebe na području cijele Republike Hrvatske. Cilj izmjena jest ukloniti dosadašnje brojčano ograničenje, uz zadržavanje propisanih mjera kojima se štiti zdravlje životinja i sprječava širenje kuge malih preživača, kaže ministarstvo.
Izmjene Naredbe o mjerama kontrole i sprječavanja kuge malih preživača, stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas