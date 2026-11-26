Uoči Adventa
FOTO / Zasvijetlile prve lampice na božićnom drvcu u Zagrebu, pogledajte kako izgleda
Uoči službenog početka Adventa u Zagrebu, na velikom božićnom drvcu na Trgu bana Josipa Jelačića zasvijetlile su prve lampice. Unatoč kišnom vremenu, radnici su u četvrtak nastavili s ukrašavanjem drvca na glavnom zagrebačkom trgu.
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Božićno drvce ove će godine krasiti velika zlatna ukrasna traka s brojnim blagdanskim motivima, poput zvijezda, anđela, zvončića i pahulja.
Središte Zagreba već poprima blagdansko ruho, a na gradskim ulicama i trgovima postavljene su adventske kućice i brojni božićni ukrasi.
Lucija Ocko/PIXSELLViše
Lucija Ocko/PIXSELLViše
Lucija Ocko/PIXSELLViše
Ovogodišnji Advent u Zagrebu službeno počinje u subotu, 28. studenoga, paljenjem prve adventske svijeće na Trgu bana Josipa Jelačića, a trajat će do 7. siječnja 2027. godine.
Posjetitelje ove godine očekuje bogat program na 18 lokacija, uz 169 adventskih kućica, više od 80 koncerata te brojne sadržaje za najmlađe.
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