Inspektorat ističe kako je pojačao nadzor nad gradnjom i proširenjem kampova, gdje se često bespravno postavljaju mobilne kućice, glamping šatori i drugi turistički sadržaji. Tijekom ove godine u 20 kampova utvrđene su povrede propisa o gradnji, a donesena su rješenja o uklanjanju ukupno 677 nezakonito izgrađenih objekata, od kojih je dosad 187 već uklonjeno.