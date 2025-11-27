Uoči Crnog petka provjerili smo koliki su popusti. Opet valja gledati malu riječ ispred velikih brojki

Ako se prodaje roba sa greškom mora biti točno označeno gdje je greška i u čemu se sastoji - piše u objavi HZUP-a. Podsjećaju i da za kupnju obavljenu fizički na prodajnom mjestu trgovci nemaju zakonsku obvezu preuzimanja robe i povrata novca, nego svaki trgovac to radi sukladno svojim pravilima. Kupac može robu vratiti ako je kupljena 'na daljinu' u roku od 14 dana bez navođenja razloga, ali samo ako je ispravna, dok se kvar prijavljuje trgovcu kao materijalni nedostatak putem pisanog prigovora. HUZP preporučuje i provjeru stranica za online kupovinu korištenjem CERT-ovog alata za provjeru koji se nalazi OVDJE. Također savjetuju i kupovinu na daljinu samo putem stranica provjerenih trgovaca te plaćanje kreditnim karticama.