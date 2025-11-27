U 'CRNOM TJEDNU' SMO
Uoči Crnog petka provjerili smo koliki su popusti. Opet valja gledati malu riječ ispred velikih brojki
Ovaj radni tjedan završava tzv. Crnim petkom, 28. studenoga, danom velikih sniženja cijena u trgovinama koji je kao potrošački fenomen otpočeo 1950-ih u SAD-u, a u nas je skromno počeo dvadesetak godina da bi vremenom poprimio razmjere kao i drugdje u svijetu.
Crni petak iliti Black Friday, posljednji petak u studenome, smatra se svojevrsnim neslužbenim početkom blagdanske potrošačke groznice uoči Božića. U SAD-u, odakle je sredinom 1950-ih fenomen potekao, tog dana trgovci u pravilu nude doista ogromna sniženja, praktički u bescjenje i do 90 posto, a biva obilježen ogromnim gužvama pred trgovinama, nerijetko i prizorima kupaca koji noć uoči tog dana provode ispred trgovina kako bi ujutro bili među prvima koji će razgrabiti robu u redovnoj prodaji višestruko skuplju.
Obično se na tim velikim rasprodajama najviše kupuju (grabe) proizvodi bijele tehnike, elektronička oprema te odjeća i obuća.
Crni tjedan rasterećuje Crni petak
Vremenom je Crni petak, kako u svijetu tako i kod nas, preselio i na Internet gdje je (ras)prodaju lakše organizirati. Time je Crni petak dobio svoju ekstenziju u tzv. Crnom mjesecu u web-shopovima tijekom cijelog studenoga, o čemu smo nedavno pisali, a također i u Cyber Mondayu, svojevrsnom 'after partyu' kada se u ponedjeljak nakon Crnog petka preostali asortiman (obično elektroničke opreme) prodaje po dodatno sniženim cijenama.
A da bi zbog velikih gužvi rasteretili trgovine na sam Crni petak, velika većina trgovaca i kod nas je počela prakticirati i tzv. Crni tjedan (Black Week) odnosno cjelotjedne popuste kao uvertiru u onaj glavni 'crni' dan.
Većina popusta od 20 do 50 posto
Prema reklamiranim popustima koje smo potražili u web-trgovinama ili ih uočili na samim izlozima fizičkih trgovina, i ovog Crnog petka, odnosno Crnog tjedna vrlo malo ih nude prave 'američke' popuste od 80 ili 90 posto. Većinom su oglašeni popusti u rasponu od 20 do 50 posto, a malogdje smo uočili one od 70 ili više posto.
No i kod tih popusta postoji nekoliko začkoljica - od napomena (u pravilu navedenih sitnijim slovima) da se popusti odnose "samo na dio asortimana" pa preko toga da se u mnogim trgovinama popusti mogu ostvariti samo uz njihove mobilne aplikacije sve do sitnog, ali bitnog detalja na većini plakata na kojima se oglašavaju popusti.
Riječ je o riječi 'do' koju mnogi previde jer je uvijek sitnije otisnuta od krupne brojke pored koje stoji što mnoge koji je previde navede na pomisao da je neki popust 70 posto, a zapravo je "do 70 posto". To formalno znači da od, primjerice, stotinjak artikala sniženih cijena, tek dva-tri doista jesu sniženi toliko, dok je ostalima cijena snižena 20 ili 30 posto.
Na što treba obratiti pažnju
I ove godine Hrvatska udruga za zaštitu potrošača (HUZP) upozorila je potrošače na što da pripaze prije nego krenu kupovati na popustima u Crni petak. Prvo i najvažnije - pored svake snižene cijene mora biti iskazana i najniža cijena u zadnjih 30 dana pa te dvije cijene valja usporediti i time provjeriti odgovara li cijena stvarnom popustu.
Ako se prodaje roba sa greškom mora biti točno označeno gdje je greška i u čemu se sastoji - piše u objavi HZUP-a. Podsjećaju i da za kupnju obavljenu fizički na prodajnom mjestu trgovci nemaju zakonsku obvezu preuzimanja robe i povrata novca, nego svaki trgovac to radi sukladno svojim pravilima. Kupac može robu vratiti ako je kupljena 'na daljinu' u roku od 14 dana bez navođenja razloga, ali samo ako je ispravna, dok se kvar prijavljuje trgovcu kao materijalni nedostatak putem pisanog prigovora. HUZP preporučuje i provjeru stranica za online kupovinu korištenjem CERT-ovog alata za provjeru koji se nalazi OVDJE. Također savjetuju i kupovinu na daljinu samo putem stranica provjerenih trgovaca te plaćanje kreditnim karticama.
Popusti na pojedine grupe proizvoda
Neki trgovci zaobišli su Crni tjedan i čekaju samo Crni petak pa još nisu objavili popuste. Za one koji jesu, prikupili smo podatke o rasponu popusta prema pojedinim skupinama proizvoda.
ODJEĆA
20-80%
u prosjeku 40%
OBUĆA
30-50%
u prosjeku 45%
SPORTSKA ODJEĆA
40-70%
u prosjeku 55%
ELEKTRONIKA I BIJELA TEHNIKA
15-50%
u prosjeku 30%
RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA
35-50%
u prosjeku 45%
NAMJEŠTAJ
30-80%
u prosjeku 60%
POKUĆSTVO I OPREMA ZA DOM
30-70%
u prosjeku 45%
OPTIČARSKI PROIZVODI
20-70%
u prosjeku 45%
HRANA I OPREMA ZA KUĆNE LJUBIMCE
do 30%
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare