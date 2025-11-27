Oglas

U 'CRNOM TJEDNU' SMO

Uoči Crnog petka provjerili smo koliki su popusti. Opet valja gledati malu riječ ispred velikih brojki

author
Miroslav Filipović
|
27. stu. 2025. 06:12
25.11.2022., Zagreb - Crni Petak nije privukao kupce u ducane.
Marko Lukunić/PIXSELL/ilustracija

Ovaj radni tjedan završava tzv. Crnim petkom, 28. studenoga, danom velikih sniženja cijena u trgovinama koji je kao potrošački fenomen otpočeo 1950-ih u SAD-u, a u nas je skromno počeo dvadesetak godina da bi vremenom poprimio razmjere kao i drugdje u svijetu.

Crni petak iliti Black Friday, posljednji petak u studenome, smatra se svojevrsnim neslužbenim početkom blagdanske potrošačke groznice uoči Božića. U SAD-u, odakle je sredinom 1950-ih fenomen potekao, tog dana trgovci u pravilu nude doista ogromna sniženja, praktički u bescjenje i do 90 posto, a biva obilježen ogromnim gužvama pred trgovinama, nerijetko i prizorima kupaca koji noć uoči tog dana provode ispred trgovina kako bi ujutro bili među prvima koji će razgrabiti robu u redovnoj prodaji višestruko skuplju.

Obično se na tim velikim rasprodajama najviše kupuju (grabe) proizvodi bijele tehnike, elektronička oprema te odjeća i obuća.

Crni tjedan rasterećuje Crni petak

Vremenom je Crni petak, kako u svijetu tako i kod nas, preselio i na Internet gdje je (ras)prodaju lakše organizirati. Time je Crni petak dobio svoju ekstenziju u tzv. Crnom mjesecu u web-shopovima tijekom cijelog studenoga, o čemu smo nedavno pisali, a također i u Cyber Mondayu, svojevrsnom 'after partyu' kada se u ponedjeljak nakon Crnog petka preostali asortiman (obično elektroničke opreme) prodaje po dodatno sniženim cijenama.

A da bi zbog velikih gužvi rasteretili trgovine na sam Crni petak, velika većina trgovaca i kod nas je počela prakticirati i tzv. Crni tjedan (Black Week) odnosno cjelotjedne popuste kao uvertiru u onaj glavni 'crni' dan.

Većina popusta od 20 do 50 posto

Prema reklamiranim popustima koje smo potražili u web-trgovinama ili ih uočili na samim izlozima fizičkih trgovina, i ovog Crnog petka, odnosno Crnog tjedna vrlo malo ih nude prave 'američke' popuste od 80 ili 90 posto. Većinom su oglašeni popusti u rasponu od 20 do 50 posto, a malogdje smo uočili one od 70 ili više posto.

No i kod tih popusta postoji nekoliko začkoljica - od napomena (u pravilu navedenih sitnijim slovima) da se popusti odnose "samo na dio asortimana" pa preko toga da se u mnogim trgovinama popusti mogu ostvariti samo uz njihove mobilne aplikacije sve do sitnog, ali bitnog detalja na većini plakata na kojima se oglašavaju popusti.

Riječ je o riječi 'do' koju mnogi previde jer je uvijek sitnije otisnuta od krupne brojke pored koje stoji što mnoge koji je previde navede na pomisao da je neki popust 70 posto, a zapravo je "do 70 posto". To formalno znači da od, primjerice, stotinjak artikala sniženih cijena, tek dva-tri doista jesu sniženi toliko, dok je ostalima cijena snižena 20 ili 30 posto.

Na što treba obratiti pažnju

I ove godine Hrvatska udruga za zaštitu potrošača (HUZP) upozorila je potrošače na što da pripaze prije nego krenu kupovati na popustima u Crni petak. Prvo i najvažnije - pored svake snižene cijene mora biti iskazana i najniža cijena u zadnjih 30 dana pa te dvije cijene valja usporediti i time provjeriti odgovara li cijena stvarnom popustu.

Ako se prodaje roba sa greškom mora biti točno označeno gdje je greška i u čemu se sastoji - piše u objavi HZUP-a. Podsjećaju i da za kupnju obavljenu fizički na prodajnom mjestu trgovci nemaju zakonsku obvezu preuzimanja robe i povrata novca, nego svaki trgovac to radi sukladno svojim pravilima. Kupac može robu vratiti ako je kupljena 'na daljinu' u roku od 14 dana bez navođenja razloga, ali samo ako je ispravna, dok se kvar prijavljuje trgovcu kao materijalni nedostatak putem pisanog prigovora. HUZP preporučuje i provjeru stranica za online kupovinu korištenjem CERT-ovog alata za provjeru koji se nalazi OVDJE. Također savjetuju i kupovinu na daljinu samo putem stranica provjerenih trgovaca te plaćanje kreditnim karticama.

Popusti na pojedine grupe proizvoda

Neki trgovci zaobišli su Crni tjedan i čekaju samo Crni petak pa još nisu objavili popuste. Za one koji jesu, prikupili smo podatke o rasponu popusta prema pojedinim skupinama proizvoda.

ODJEĆA

20-80%

u prosjeku 40%

OBUĆA

30-50%

u prosjeku 45%

SPORTSKA ODJEĆA

40-70%

u prosjeku 55%

ELEKTRONIKA I BIJELA TEHNIKA

15-50%

u prosjeku 30%

RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA

35-50%

u prosjeku 45%

NAMJEŠTAJ

30-80%

u prosjeku 60%

POKUĆSTVO I OPREMA ZA DOM

30-70%

u prosjeku 45%

OPTIČARSKI PROIZVODI

20-70%

u prosjeku 45%

HRANA I OPREMA ZA KUĆNE LJUBIMCE

do 30%

Teme
Crni petak Crni tjedan N1 teme Rasprodaja kupci kupovina sniženja trgovci

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
