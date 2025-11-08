Oglas

Savjeti

Bliži se Black Friday: Kupnja se najviše isplati u ovih pet kategorija

author
N1 Info
|
08. stu. 2025. 20:35
>
20:35
27.11.2020., Zagreb - Crni petak
Borna Filic/PIXSELL

Svi znamo da je studeni mjesec popusta, a najpoznatiji dan svakako je Black Friday. Neki ga planiraju tjednima unaprijed, dok će drugi tek usput zaviriti u trgovine i opet se kući vratiti s vrećicom. No, bez obzira kojoj skupini pripadali, svi se raduju istome – kupnji koja se zaista isplati.

Oglas

Black Friday, odnosno Crni petak, fenomen je koji je započeo u SAD-u, a vrlo brzo se proširio diljem svijeta. Od 2010. godine postao je sve značajniji i u Europi, kada su kupci otkrili priliku da ugrabe proizvode koje su dugo željeli po povoljnijim cijenama. Jer, kome ne zvuči primamljivo kupovati i pritom uštedjeti?

Međutim, nije sve što je na popustu tijekom Black Fridayja nužno isplativo. Zato je korisno znati što se doista isplati čekati, a što se po sličnoj cijeni može kupiti i u neko drugo vrijeme, piše Klix.ba.

Što se najviše isplati kupiti za Black Friday?

Elektronika i pametni uređaji

Prema istraživanju Boston Consulting Groupa, koje je obuhvatilo 10.000 ispitanika iz devet zemalja, najčešće se tijekom Black Fridayja kupuje upravo elektronika. To i nije iznenađenje, jer su tada najveći padovi cijena upravo u kategoriji tehnologije.

Najčešće se kupuju:

  • pametni televizori (posebno oni većih dimenzija),
  • najpopularniji modeli pametnih telefona,
  • gaming laptopi i PC oprema,
  • bežične slušalice i zvučnici,
  • tableti.

Najpovoljniji su stariji, odnosno prethodni modeli. Izbor je širok, a sniženja rijetko dosežu ovakve razine ostatkom godine. Ako već neko vrijeme odgađate kupnju nečega što želite ili trebate, sada je idealno vrijeme da se nagradite.

online kupnja, šoping, kupovina, temu, shein, black friday,
Pixabay / Ilustracija

Kućanski uređaji (mali i veliki)

Poseban je užitak kupiti nešto što vam može olakšati svakodnevicu – i pritom uštedjeti. Mali kućanski aparati postali su sve popularniji tijekom Black Friday akcija, a najtraženiji su:

  • friteze na vrući zrak (air fryer),
  • aparati za kavu,
  • nutri blenderi,
  • štapni usisavači,
  • tosteri, pametne vage i drugi korisni kuhinjski dodaci.

Uređaji koji inače stoje 200–300 eura u studenome često budu sniženi i do 30–40%, što je razlika koja se itekako osjeti.

Odjeća i obuća

Često čujemo da su popusti na odjeću “prevara”, no to ovisi o tome gdje i što kupujete. Zimske jakne i čizme obično su solidno snižene, dok su najpovoljniji ljetni, laganiji komadi i modni dodaci – odlični za sljedeću sezonu. Isplati se nabaviti i klasične, osnovne komade odjeće koji nikada ne izlaze iz mode.

Ovo razdoblje posebno je povoljno za obiteljske kupnje, jer svi mogu obnoviti garderobu uz znatnu uštedu.

black friday, crni petak, prevara, shopping, krađa podataka
Unsplash / Ilustracija

Kozmetika i proizvodi za njegu

Ako postoji savršeno vrijeme za kupnju parfema – bilo za vas ili kao poklon – to je sada. Mnogi brendovi uoči blagdana lansiraju poklon-setove, u kojima za cijenu jednog proizvoda dobijete i dodatne artikle poput losiona, krema ili gelova za tuširanje.

Također, proizvodi za njegu lica i tijela koriste se tijekom cijele godine, pa ih se isplati nabaviti dok su sniženi.

Savjet: birajte provjerene brendove i proizvode koje već koristite.

Igračke i stvari za djecu

Roditelji dobro znaju koliko igračke mogu biti skupe. Black Friday zato je idealna prilika da razveselite svoje mališane. Lego setovi, edukativne igračke, društvene igre, lutke, plišanci – sve to često brzo nestaje s polica kako se bliže blagdani.

Što još vrijedi imati na oku?

Kategorija pametnih kućnih uređaja (Smart Home) sve je popularnija – pametni zvučnici, kamere, žarulje i slični gadgeti koji se lako instaliraju i mogu biti vrlo korisni.

Također, vrijedi potražiti i kvalitetno posuđe – tave, setove lonaca ili noževa. Dobar kuhinjski pribor dugoročno se isplati.

Kako pametno kupovati?

Ako planirate kupnju, držite se ovih nekoliko jednostavnih savjeta:

  • Pratite cijene prije popusta. Ako znate koliko je nešto koštalo jučer, lakše ćete prepoznati pravu priliku danas.
  • Napravite popis željenih proizvoda. Najčešće pogreške nastaju kad kupujemo impulzivno jer je nešto “sniženo”.
  • Birajte provjerene prodavače. Sumnjivo niske cijene često znače upitnu kvalitetu.
  • Provjerite dostavu i mogućnost povrata. Ako kupujete online, informirajte se o uvjetima povrata i korisničkoj podršci.

Gdje možete najviše uštedjeti?

Najbolje Black Friday ponude često traju i dulje od jednog dana – ponekad i cijeli mjesec. Vrijedi pratiti platforme poput Ananas.hr, koje u studenome nude brojne popuste, veliki izbor brendova, konkurentne cijene i besplatnu dostavu.

Kupnja iz udobnosti vlastitog doma tako postaje jednostavna, brza i pametna: bez gužvi, bez redova i s potpunim pregledom ponude.

Zaključak

Black Friday može biti sjajna prilika – ali samo ako znate što tražite. Umjesto impulzivne kupnje, usredotočite se na kategorije koje se zaista isplate i na proizvode koji će vam trajati godinama. Na kraju, ostaje vam samo – uživati u onome što ste ulovili.

Teme
Black Friday Popusti cijene kupovina trgovine uštede

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ