Bliži se Black Friday: Kupnja se najviše isplati u ovih pet kategorija

Black Friday, odnosno Crni petak, fenomen je koji je započeo u SAD-u, a vrlo brzo se proširio diljem svijeta. Od 2010. godine postao je sve značajniji i u Europi, kada su kupci otkrili priliku da ugrabe proizvode koje su dugo željeli po povoljnijim cijenama. Jer, kome ne zvuči primamljivo kupovati i pritom uštedjeti?