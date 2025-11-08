Savjeti
Bliži se Black Friday: Kupnja se najviše isplati u ovih pet kategorija
Svi znamo da je studeni mjesec popusta, a najpoznatiji dan svakako je Black Friday. Neki ga planiraju tjednima unaprijed, dok će drugi tek usput zaviriti u trgovine i opet se kući vratiti s vrećicom. No, bez obzira kojoj skupini pripadali, svi se raduju istome – kupnji koja se zaista isplati.
Black Friday, odnosno Crni petak, fenomen je koji je započeo u SAD-u, a vrlo brzo se proširio diljem svijeta. Od 2010. godine postao je sve značajniji i u Europi, kada su kupci otkrili priliku da ugrabe proizvode koje su dugo željeli po povoljnijim cijenama. Jer, kome ne zvuči primamljivo kupovati i pritom uštedjeti?
Međutim, nije sve što je na popustu tijekom Black Fridayja nužno isplativo. Zato je korisno znati što se doista isplati čekati, a što se po sličnoj cijeni može kupiti i u neko drugo vrijeme, piše Klix.ba.
Što se najviše isplati kupiti za Black Friday?
Elektronika i pametni uređaji
Prema istraživanju Boston Consulting Groupa, koje je obuhvatilo 10.000 ispitanika iz devet zemalja, najčešće se tijekom Black Fridayja kupuje upravo elektronika. To i nije iznenađenje, jer su tada najveći padovi cijena upravo u kategoriji tehnologije.
Najčešće se kupuju:
- pametni televizori (posebno oni većih dimenzija),
- najpopularniji modeli pametnih telefona,
- gaming laptopi i PC oprema,
- bežične slušalice i zvučnici,
- tableti.
Najpovoljniji su stariji, odnosno prethodni modeli. Izbor je širok, a sniženja rijetko dosežu ovakve razine ostatkom godine. Ako već neko vrijeme odgađate kupnju nečega što želite ili trebate, sada je idealno vrijeme da se nagradite.
Kućanski uređaji (mali i veliki)
Poseban je užitak kupiti nešto što vam može olakšati svakodnevicu – i pritom uštedjeti. Mali kućanski aparati postali su sve popularniji tijekom Black Friday akcija, a najtraženiji su:
- friteze na vrući zrak (air fryer),
- aparati za kavu,
- nutri blenderi,
- štapni usisavači,
- tosteri, pametne vage i drugi korisni kuhinjski dodaci.
Uređaji koji inače stoje 200–300 eura u studenome često budu sniženi i do 30–40%, što je razlika koja se itekako osjeti.
Odjeća i obuća
Često čujemo da su popusti na odjeću “prevara”, no to ovisi o tome gdje i što kupujete. Zimske jakne i čizme obično su solidno snižene, dok su najpovoljniji ljetni, laganiji komadi i modni dodaci – odlični za sljedeću sezonu. Isplati se nabaviti i klasične, osnovne komade odjeće koji nikada ne izlaze iz mode.
Ovo razdoblje posebno je povoljno za obiteljske kupnje, jer svi mogu obnoviti garderobu uz znatnu uštedu.
Kozmetika i proizvodi za njegu
Ako postoji savršeno vrijeme za kupnju parfema – bilo za vas ili kao poklon – to je sada. Mnogi brendovi uoči blagdana lansiraju poklon-setove, u kojima za cijenu jednog proizvoda dobijete i dodatne artikle poput losiona, krema ili gelova za tuširanje.
Također, proizvodi za njegu lica i tijela koriste se tijekom cijele godine, pa ih se isplati nabaviti dok su sniženi.
Savjet: birajte provjerene brendove i proizvode koje već koristite.
Igračke i stvari za djecu
Roditelji dobro znaju koliko igračke mogu biti skupe. Black Friday zato je idealna prilika da razveselite svoje mališane. Lego setovi, edukativne igračke, društvene igre, lutke, plišanci – sve to često brzo nestaje s polica kako se bliže blagdani.
Što još vrijedi imati na oku?
Kategorija pametnih kućnih uređaja (Smart Home) sve je popularnija – pametni zvučnici, kamere, žarulje i slični gadgeti koji se lako instaliraju i mogu biti vrlo korisni.
Također, vrijedi potražiti i kvalitetno posuđe – tave, setove lonaca ili noževa. Dobar kuhinjski pribor dugoročno se isplati.
Kako pametno kupovati?
Ako planirate kupnju, držite se ovih nekoliko jednostavnih savjeta:
- Pratite cijene prije popusta. Ako znate koliko je nešto koštalo jučer, lakše ćete prepoznati pravu priliku danas.
- Napravite popis željenih proizvoda. Najčešće pogreške nastaju kad kupujemo impulzivno jer je nešto “sniženo”.
- Birajte provjerene prodavače. Sumnjivo niske cijene često znače upitnu kvalitetu.
- Provjerite dostavu i mogućnost povrata. Ako kupujete online, informirajte se o uvjetima povrata i korisničkoj podršci.
Gdje možete najviše uštedjeti?
Kupnja iz udobnosti vlastitog doma tako postaje jednostavna, brza i pametna: bez gužvi, bez redova i s potpunim pregledom ponude.
Zaključak
Black Friday može biti sjajna prilika – ali samo ako znate što tražite. Umjesto impulzivne kupnje, usredotočite se na kategorije koje se zaista isplate i na proizvode koji će vam trajati godinama. Na kraju, ostaje vam samo – uživati u onome što ste ulovili.
