UPMC Hillman Cancer Centar: Liječenje onkoloških pacijenata i putem uputnice HZZO-a

Zahvaljujući suradnji UPMC Hillman Cancer Centru Hrvatska u Zaboku i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO), specifična dijagnostika i liječenje onkoloških pacijenata postaju dostupni putem uputnice HZZO-a, rečeno je u srijedu u toj zabočkoj bolnici.
Odlukom HZZO-a, UPMC Hillman Cancer Center Hrvatska će preko uputnica provesti 600 stereotaktičkih radiokirurških zahvata i 1505 CT pretraga tijekom 2026. godine, što predstavlja značajan doprinos iznimno preciznom liječenju tumora, osobito onih teško dostupnih, u manjem broju tretmana nego inače, kao i doprinos ranom otkrivanju raka.
Predsjednica UPMC Hillman Cancer Centara Elizabeth Wild naglasila je da su u UPMC-u "vrijedno radili na upoznavanju hrvatskog zdravstvenog sustava" razmišljajući o tome kako najbolje pridonijeti.
"Zato nam je bilo važno otvoriti centar koji će činiti razliku, a sada naše su usluge zaista dostupne građanima, što će suradnja s HZZO-om omogućiti. Uz široku mrežu bolnica u četiri zemlje ponosimo se time što donosimo njegu i skrb pacijentima blizu njihova doma”, kazala je.
Dodala je da će ugovor s HZZO-om omogućiti ostvarenje njihove misije da budu na usluzi svim pacijentima u Krapinsko-zagorskoj županiji, kao i u ostalim dijelovima Hrvatske, a tim u Hrvatskoj moći će se nadograditi na desetljeće iskustva stručnjaka u Pittsburghu.
"Ova napredna tehnologija ne samo da skraćuje liste čekanja i unaprjeđuje efikasnost liječenja, nego i omogućava ljudima da dobiju personaliziranu skrb prema njihovim specifičnim potrebama”, istaknula je Wild.
Veliki iskorak za onkološke pacijente
Predsjednik UPMC International Joel Nelson naglasio je kako je to početak puta prema značajnom napretku u poboljšanom pristupu i naprednoj njezi za oboljele od raka u Hrvatskoj.
"Uložili smo značajna sredstva i vjerujem da svaka osoba koja je oboljela od raka zaslužuje najbolji moguću priliku za učinkovito liječenje. Hrvatska se pokazala pravim mjestom za ulaganje jer postoji jasna i dokumentirana klinička potreba. Znamo da su ovdje liste čekanja duge i da je broj oboljelih od raka velik”, kazao je Nelson.
Zamjenik ravnateljice Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana Rajko Fureš istaknuo je kako je suradnja UPMC centra i zabočke bolnice veliki iskorak za onkološke pacijente s područja Krapinsko-zagorske županije, ali i cijele Hrvatske i regije.
"Današnji događaj sigurno će unaprijediti kvalitetu liječenja i praćenja onkoloških pacijenata i svima nam dati novu nadu da s razvojem međudržavne suradnje između SAD-a i Hrvatske omogućimo novu kvalitetu i poboljšavamo rezultate u dijagnostici”, izjavio je Fureš.
Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar naglasio je da su svi u Zagorju s nestrpljenjem čekali da "na uputnicu HZZO-a pacijenti mogu dobiti uslugu u UPMC-u". Ljudima koji su oboljeli od najtežih mogućih bolesti, dali smo novu nadu, rekao je Kolar.
