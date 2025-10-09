Uskok optužio referenticu koja je suprugu omogućila nezakonito stjecanje nekretnine

Uskok je, nakon provedene istrage pokrenute u svibnju ove godine, pred Županijski sudom u Osijeku podigao optužnicu protiv zemljišnoknjižne referentice virovitičkog Općinskog suda koja je svojem suprugu omogućila nezakonito stjecanje nekretnine.
Oglas
Tužiteljstvo je izvijestilo da su optužnicom obuhvaćeni 54-godišnja referentica Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Virovitici, Stalne službe u Slatini, te njezin 52-godišnji suprug i to zbog kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti te poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti.
Prvookrivljena referentica tereti se da je svojem suprugu omogućila neosnovano stjecanje vlasništva na nekretnini, nakon što je dogovorio kupnju nekretnine upisane u zemljišnoknjižnom ulošku katastarske općine Sladojevci s osobom koja nije zemljišnoknjižni vlasnik, iako je znala u čijem je nekretnina vlasništvu.
Prema navodima Uskoka, referentica je sačinila kupoprodajni ugovor u kojem je navela da su osoba s kojom je njezin suprug dogovorio kupnju nekretnine i vlasnik nekretnine iste osobe, premda je u službenim dokumentima kao vlasnik upisana pokojna osoba iz Njemačke.
Nakon što su njezin suprug i prodavatelj kod javnog bilježnika ovjerili svoje potpise na kupoprodajnom ugovoru, referentica je sastavila prijedlog za uknjižbu prava vlasništva u suprugovo ime, ponovno navodeći lažni podatak o istovjetnosti spomenute dvije osobe.
Zatim je, nastavlja Uskok, u elektroničkom sustavu formirala predmet u kojem je sačinila nacrt rješenja kojim se dopušta uknjižba vlasništva na nekretnini u suprugovu korist, ne temelju čega je zemljišnoknjižni referent u ožujku 2021. dopustio uknjižbu prava vlasništva, nakon čega je suprug upisan kao vlasnik u zemljišnim knjigama.
Uskok ističe da su na taj način zakonski nasljednici pokojnog vlasnika nekretnine oštećeni za najmanje 5000 eura.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas