Oglas

PROVEDENA ISTRAGA

Uskok optužio referenticu koja je suprugu omogućila nezakonito stjecanje nekretnine

author
Hina
|
09. lis. 2025. 15:59
USKOK
Goran Stanzl/PIXSELL

Uskok je, nakon provedene istrage pokrenute u svibnju ove godine, pred Županijski sudom u Osijeku podigao optužnicu protiv zemljišnoknjižne referentice virovitičkog Općinskog suda koja je svojem suprugu omogućila nezakonito stjecanje nekretnine.

Oglas

Tužiteljstvo je izvijestilo da su optužnicom obuhvaćeni 54-godišnja referentica Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Virovitici, Stalne službe u Slatini, te njezin 52-godišnji suprug i to zbog kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti te poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti.

Prvookrivljena referentica tereti se da je svojem suprugu omogućila neosnovano stjecanje vlasništva na nekretnini, nakon što je dogovorio kupnju nekretnine upisane u zemljišnoknjižnom ulošku katastarske općine Sladojevci s osobom koja nije zemljišnoknjižni vlasnik, iako je znala u čijem je nekretnina vlasništvu.

Prema navodima Uskoka, referentica je sačinila kupoprodajni ugovor u kojem je navela da su osoba s kojom je njezin suprug dogovorio kupnju nekretnine i vlasnik nekretnine iste osobe, premda je u službenim dokumentima kao vlasnik upisana pokojna osoba iz Njemačke.

Nakon što su njezin suprug i prodavatelj kod javnog bilježnika ovjerili svoje potpise na kupoprodajnom ugovoru, referentica je sastavila prijedlog za uknjižbu prava vlasništva u suprugovo ime, ponovno navodeći lažni podatak o istovjetnosti spomenute dvije osobe.

Zatim je, nastavlja Uskok, u elektroničkom sustavu formirala predmet u kojem je sačinila nacrt rješenja kojim se dopušta uknjižba vlasništva na nekretnini u suprugovu korist, ne temelju čega je zemljišnoknjižni referent u ožujku 2021. dopustio uknjižbu prava vlasništva, nakon čega je suprug upisan kao vlasnik u zemljišnim knjigama.

Uskok ističe da su na taj način zakonski nasljednici pokojnog vlasnika nekretnine oštećeni za najmanje 5000 eura.

Teme
uskok

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ