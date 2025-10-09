Uskok optužio referenticu koja je suprugu omogućila nezakonito stjecanje nekretnine

Prvookrivljena referentica tereti se da je svojem suprugu omogućila neosnovano stjecanje vlasništva na nekretnini, nakon što je dogovorio kupnju nekretnine upisane u zemljišnoknjižnom ulošku katastarske općine Sladojevci s osobom koja nije zemljišnoknjižni vlasnik, iako je znala u čijem je nekretnina vlasništvu.