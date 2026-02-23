Uskrsnice od 40 do 120 eura umirovljenicima dijeli desetak gradova i općina

Uskrsnicu će u Petrinji dobiti oni čija mirovina iznosi 350 eura mjesečno i to iznos od 50 eura koji će im biti isplaćen na tekuće račune. Umirovljenici i korisnici nacionalne naknade za starije u Puli dobit će uskrsnicu od 80 eura. Umirovljenicima koji imaju mirovinu do 800 eura grad Rovinj će podijeliti uskrsnice, ali još uvijek nije poznat iznos. Portal Mirovine.hr podsjeća da su rovinjski umirovljenici za Božić dobili 75 eura. Grad Samobor isplaćivat će uskrsnice od 45 do 85 eura, ovisno o visini mirovine. Raspon isplate u Varaždinu je od 60 do 65 eura, u Zaprešiću će svi dobiti po 40 eura, a u Županji po 70, ali samo oni čije mirovine ne prelaze 600 eura.