Uskrsnice od 40 do 120 eura umirovljenicima dijeli desetak gradova i općina

Umirovljenici u desetak gradova i općina mogu se nadati uskrsnicama od 40 do 120 eura. Zagreb će ih podijelitim samo umirovljenima s mirovinama do 350 eura koji ujedno primaju i gradske novčane naknade, piše mirovina.hr.
Oglas
Jednokratnu novčanu pomoć umirovljenicima povodom Uskrsa zasad je najavilo devet gradova i dvije općine, javlja portal Mirovine.hr. Među njima su Zagreb, Varaždin, Petrinja, Pula, Velika Gorica, Rovinj, Samobor, Zaprešić, Županja i Velika Gorica, koja će isplatiti i najvšu uskrsnicu od 120 eura. Prošle godine uskrsnice je podijelio 91 grad i općina, među kojima je bilo i onih koji su isplaćivali i 200 eura.
Grad Zagreb dijelit će uskrsnicu od 100 eura umirovljenicima s primanjima do 350 eura koji su ujedno i korisnici novčanih naknada Grada Zagreba. Velika Gorica će uskrsnice isplatiti umirovljenicima čija ukupna primanja nisu veća od 750 eura, a iznos ovisi o visni mirovine. Najviši iznos od 120 eura dobit će umirovljenici čija mirovina ne prelazi 270 eura, dok će oni s mirovinom između 270 i 390 eura primiti 65 eura. Umirovljenici s mirovinom u rasponu od 390 do 480 eura dobit će božićnicu od 50 eura, a oni čija mirovina iznosi od 480 do 750 eura primit će 40 eura. Korisnici nacionalne naknade za starije osobe dobit će uskrsnicu od 120 eura.
Neki vode računa o visini mirovine, a neki isplaćuju svima
Kako piše portal mirovina.hr., osim umirovljenika i korisnika nacionalne naknade, uskrsnica će se u Velikoj Gorici isplatiti i korisnicima inkluzivnog dodatka prve, druge i treće razine potpore te korisnicima osobne invalidnine kojima još nije izdano rješenje o inkluzivnom dodatku. Korisnicima osobne invalidnine i inkluzivnog dodatka prve razine isplatit će se 50 eura, a korisnicima druge i treće razine 40 eura.
Uskrsnicu će u Petrinji dobiti oni čija mirovina iznosi 350 eura mjesečno i to iznos od 50 eura koji će im biti isplaćen na tekuće račune. Umirovljenici i korisnici nacionalne naknade za starije u Puli dobit će uskrsnicu od 80 eura. Umirovljenicima koji imaju mirovinu do 800 eura grad Rovinj će podijeliti uskrsnice, ali još uvijek nije poznat iznos. Portal Mirovine.hr podsjeća da su rovinjski umirovljenici za Božić dobili 75 eura. Grad Samobor isplaćivat će uskrsnice od 45 do 85 eura, ovisno o visini mirovine. Raspon isplate u Varaždinu je od 60 do 65 eura, u Zaprešiću će svi dobiti po 40 eura, a u Županji po 70, ali samo oni čije mirovine ne prelaze 600 eura.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas