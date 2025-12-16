"Jedan razlog koji se često koristi da bi se, s pravom, ograničili takvi referendumi je kada zakon koji se želi ukinuti služi provedbi Ustava. Primjerice, imate Zakon o pučkom pravobranitelju koji Ustav traži, jer Ustav propisuje da postoje pravobranitelji i imaju određenu ulogu. Kada biste htjeli ukinuti taj zakon, to bi bilo protuustavno. Ali zakoni kojima se raspolaže određenim resursima, recimo prostorom, sami po sebi ne spadaju pod tu zabranu."