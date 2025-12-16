Matija Miloš
Ustavni stručnjak: I vladajući i oporba stvorili su sliku o USUD-u kao o čekiću kojim treba mlatnuti u drugu stranu
Gost našeg Hrvoja Krešića u N1 studiju uživo bio je Matija Miloš, ustavni stručnjak i profesor na Pravnom fakultetu u Rijeci. Razgovarali su o najavi oporbe o pokretanju referenduma za ukidanje tzv. "Bačićevih zakona".
Matija Miloš objasnio je kako bi referendum o ukidanju postojećeg zakona predstavljao nešto novo u hrvatskoj povijesti, ali kako je on moguć.
"Nismo dosad imali referendum na kojem se tražilo da se ukida postojeći zakon. U našoj akademskoj zajednici postoji mišljenje da to nije moguće, međutim, tehnički gledano, to je moguće. Može se raspisati referendum o zakonu koji je na snazi i tražiti od građana da ukinu dio ili cijeli taj zakon."
Dodaje kako postoji nekoliko razloga zašto vladajući, kao i neki pravni stručnjaci, smatraju da je taj potez nemoguć.
"Teško je točno reći zašto se misli da se referendumom ne može ukinuti zakon koji je već na snazi. Jednim dijelom možda zbog prakse, drugim zato što je Ustavni sud ustvrdio da referendumsko pitanje mora uvesti nešto novo u pravni sustav. Dio kolegica i kolega možda smatra da ukidanje zakona nije nešto novo. Ali promjena propisa, ukidanje propisa, također je promjena u pravnom sustavu, ona predstavlja nešto novo", kaže Miloš.
Međutim, Miloš dodaje kako nije riječ o slučaju koji bi bio protuustavan, makar i takvi postoje.
"Jedan razlog koji se često koristi da bi se, s pravom, ograničili takvi referendumi je kada zakon koji se želi ukinuti služi provedbi Ustava. Primjerice, imate Zakon o pučkom pravobranitelju koji Ustav traži, jer Ustav propisuje da postoje pravobranitelji i imaju određenu ulogu. Kada biste htjeli ukinuti taj zakon, to bi bilo protuustavno. Ali zakoni kojima se raspolaže određenim resursima, recimo prostorom, sami po sebi ne spadaju pod tu zabranu."
Napomenuo je kako ne postoji opasnost da bi, nakon najave oporbe, Ustavni sud bio pretrpan pravnim predmetima. Za to, kaže, postoji jednostavno rješenje.
"Ustavni sud, čak i ako dođe više zahtjeva, uvijek može te predmete objediniti i onda adresirati različite osnove na koje se različiti akteri pozivaju."
Miloš dodaje kako Ustavni sud ima rok od godine dana, ali on nije obvezujuć, tako da, s razlogom, ne postoji način da se na njega izvrši pritisak.
"Ustavni sud bi odluku u ovakvim predmetima morao donijeti u roku od godine dana, ali taj rok nema sankcije, ništa se neće dogoditi ako se taj rok propusti. Ne postoji nikakav način da se izvrši pritisak na Ustavni sud. To je dobro, Ustavni sud treba imati dovoljno prostora i vremena da raspravi pravni problem koji je u pitanju. Da o njemu informirano odluči."
"I vladajući i oporba stvorili su sliku o Ustavnom sudu kao o čekiću kojim treba mlatnuti u drugu stranu. Žele ga koristiti kao oružje protiv onoga s čime se ne slažu, a Ustavni sud treba služiti kao forum argumenata, a argumenti traže prostor i vrijeme", kaže Miloš.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
