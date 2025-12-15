Referendum o "Bačićevim zakonima" podržala i Nezavisna lista Stipe Petrine

Ta je tema ne samo podijelila šibensku javnost zbog utjecaja na zdravlje stanovništva i realne potrebe za spalionicom koja će biti smještena na području Grada Šibenika, a u korist cijele Dalmacije, već je bila i jedna od glavnih tema kampanja lokalnih političara na lokalnim izborima u proljeće ove godine. Njome se bavila i tada aktualna kandidatkinja za gradonačelnicu Šibenika Iris Ukić Kotarac koja danas s pozicije gradske vijećnice tvrdi da se s novim zakonima odluke s dugoročnim posljedicama po zdravlje ljudi, okoliš i razvoj grada mogu donositi isključivo na državnoj razini.