Ustavni sud usvojio tužbu udruge Eko Pan o jednom od najvrjednijih prirodnih područja u Hrvatskoj

Ustavni sud usvojio je ustavnu tužbu udruge Eko Pan i ukinuo ranije presude Visokog upravnog suda i Upravnog suda u Rijeci, kojemu je predmet vratio na ponovno odlučivanje, vezano za projekt retencije Drežničko polje kod Ogulina, izvijestio je u četvrtak Eko Pan.
Udruga podsjeća da je "slučaj retencije" počeo još 2014. kada je Eko Pan upozorio da postoje ozbiljne nepravilnosti u postupku odobravanja projekta HEP-a - korištene su studije utjecaja na okoliš iz 1998., izostala je nova procjena utjecaja na okoliš i pritom su prekršeni Aarhuška konvencija (koja jamči građanima pravo na sudjelovanje u odlučivanju o okolišu) i europski propisi o zaštiti okoliša.
Projekt izgradnje retencije uključuje izgradnju betonske podzemne brane duljine 800 metara i širine 50 metara na krškom području kako bi se dodatno zadržala voda, a to može imati ozbiljne i dugoročne posljedice po tamošnji okoliš.
Ustavni sud je presudio da je povrijeđeno pravo na pravično suđenje i naglasio da je Aarhuška konvencija dio hrvatskog pravnog poretka i ima pravnu snagu iznad zakona.
Također postoje značajne razlike između ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu i procjene utjecaja na okoliš jer potonja obuhvaća mnogo širi spektar utjecaja.
Istaknuta je važnost vremenske usklađenosti tih postupaka i upozoreno da upravna tijela moraju postupati učinkovito, što podrazumijeva razuman vremenski okvir unutar kojeg se studije mogu izraditi.
Također, upravni sudovi nisu dali relevantne i dostatne razloge koji bi opravdali zakonitost odluke koja se temelji na podacima iz studije starije od 15 godina.
Osim toga, Visoki upravni sud bio je dužan očitovati se na prijedlog Eko Pana za upućivanje zahtjeva Sudu Europske unije radi "donošenja odluke o prethodnom pitanju".
Iako je odluka Ustvanog suda izuzetno važna za zaštitu okoliša i buduću sudsku praksu, osjećaji su podijeljeni jer se radovi na području Drežničkog polja već izvode, a cijeli postupak trajao je više od 10 godina, što ozbiljno dovodi u pitanje učinkovitost pravnog sustava, komentirali su iz Eko Pana.
Drežničko polje jedno je od najvrjednijih prirodnih područja u Hrvatskoj. Riječ je o velikom krškom polju koje ima ključnu ulogu u prirodnom zadržavanju i pročišćavanju voda te u očuvanju podzemnih vodnih tokova.
Također je važno stanište brojnih biljnih i životinjskih vrsta, uključujući rijetke i zaštićene vrste, zbog čega je dio ekološke mreže Natura 2000.
