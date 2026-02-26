Ustavni sud usvojio tužbu udruge Eko Pan o jednom od najvrjednijih prirodnih područja u Hrvatskoj

Udruga podsjeća da je "slučaj retencije" počeo još 2014. kada je Eko Pan upozorio da postoje ozbiljne nepravilnosti u postupku odobravanja projekta HEP-a - korištene su studije utjecaja na okoliš iz 1998., izostala je nova procjena utjecaja na okoliš i pritom su prekršeni Aarhuška konvencija (koja jamči građanima pravo na sudjelovanje u odlučivanju o okolišu) i europski propisi o zaštiti okoliša.