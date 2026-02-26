Dvanaest sindikata poslalo pismo premijeru

U pismu se ističe da već tri godine nijedna djelatnost javnih službi nema sklopljen granski kolektivni ugovor te da su pregovori o osnovici i materijalnim pravima tijekom prošle i ove godine završili bez dogovora. Sindikati navode da su pregovori koje je vodio bivši ministar rada Marin Piletić bili neefikasni te da su, nakon višemjesečnog odugovlačenja, drugu godinu zaredom okončani neuspjehom.