Prima socijalnu pomoć i radi na crno skoro 10 godina: “Zapravo sam poštena osoba, ali zakoni su me iskvarili!“

Njemački mediji donose novu priču o prijevarama socijalnog sustava u ovoj zemlji. Kako su mediji objavili, Anna radi na crno dok paralelno prima socijalnu pomoć. I to radi već 10 godina.
Anna novinarima otvoreno priča pred kamerom o tome kako u potpunosti iskorištava njemački sustav socijalne skrbi.
“Osjećala sam se krivom, ali to je bilo prije mnogo godina – tada sam mislila da samo ljudi kojima je potrebna primaju socijalnu pomoć”, rekla je Anna koja ovako zarađuje 2.400 eura neto, prenosi Fenix magazin.
Šteta se mjeri u milijardama eura
Anna nije jedina koja vara njemački sustav. Procjenjuje se da 500.000 primatelja socijalne pomoći u Njemačkoj radi ilegalno. Šteta za njemačko gospodarstvo mjeri se u milijardama.
Anna dobije standardne naknade 563 eura, zatim dobije povrat osnovne stanarine, 580 eura, troškovi grijanja 60 eura, režije 70 eura, što iznosi 1.263 eura.
A to je samo pola priče. Jer Anna također radi ilegalno. “To je oko 300 eura tjedno”, kaže ona.
To znači da ukupno ima preko 2.400 eura s državnim naknadama.
"Ja sam prevarantica, ali…“
Anna je rekla kako ne bi voljela raditi legalno umjesto da nastavi varati sustav.
"Da, ja sam prevarantica, ali više se ne sramim. Ne mogu toliko zaraditi radeći puno radno vrijeme. Zapravo sam poštena osoba, ali njemački zakoni su me iskvarili“, rekla je Anna.
Moguće posljedice, koje bi mogle uključivati zatvor, Annu ne brinu: "Radim na istom poslu gotovo 15 godina. Nije bilo niti jedne inspekcije.“
