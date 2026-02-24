Troskot traži hitno pokretanje kumulativne studije utjecaja na okoliš tvornice litijevog karbonata

Zastupnik Zvonimir Troskot u utorak je rekao da je Most upozorio da za projekt prerade litijeva karbonata u Gospiću nije bila tražena studija utjecaja na okoliš te da je Vlada potom smijenila odgovornu ravnateljicu, što otvara pitanje je li time Vlada priznala da je postupak bio pogrešan.
Ključno pitanje, rekao je Troskot, kumulativna je studija utjecaja na okoliš. Istaknuo je i da su investitori kupili oko 850.000 'kvadrata' zemljišta direktno uz rijeku Liku, a javnost i dalje ne zna koliki će biti zahvat vode, koliki je stvarni kapacitet proizvodnje i kakav će biti utjecaj na vodne resurse i energetsku stabilnost.
Zbog toga je zatražio hitno pokretanje kumulativne studije utjecaja na okoliš, momentalnu obustavu projekta dok se ne razriješe sporna pitanja te potpunu transparentnost vlasničke i financijske strukture projekta.
Ta bi studija, rekao je, obuhvatila stvarni zahvat vode iz rijeke Like, utjecaj na vodne resurse Like i Gacke, posljedice na proizvodnju električne energije iz hidroelektrane Senj, zbrinjavanje otpadnih voda i kemijskih nusproizvoda, odnosno ukupni ekološki učinak na šire područje Like i Sjevernog primorja.
"Gradonačelnik Gospića pere ruke"
''Gradonačelnik Gospića probudio iz političkog ‘zimskog sna’ tek nakon što smo otvorili pitanje mogućih šteta. Gradonačelnik očito ne shvaća razliku između zahvata i potrošnje vode". Možemo reći da gradonačelnik danas pere ruke, no, upitao je, što je učinjeno proteklih mjeseci dok se o svemu šutjelo.
Troskot je upozorio i da u javnosti i dalje nisu jasno predstavljeni podaci o količinama proizvodnje, tehnološkom procesu, potrebnim količinama vode niti o konačnom zbrinjavanju otpada.
Povećani zahvat vode može, kaže, izravno utjecati na hidroenergetski sustav, odnosno na proizvodnju električne energije. Smanjena proizvodnja mogla bi dovesti do potrebe za interventnim uvozom električne energije, što posredno ima fiskalne posljedice za državni proračun i građane, dodao je.
Brojna otvorena pitanja
"Zabrinjava i činjenica da su različite državne institucije ranije dale pozitivna mišljenja, a da je ravnateljica Uprave za procjenu utjecaja na okoliš razriješena dužnosti neposredno nakon otvaranja teme u javnosti. To otvara pitanje institucionalne odgovornosti i transparentnosti postupanja", ustvrdio je.
Naglasio je i da su još uvijek otvorena brojna pitanja - jesu li izdane vodopravne dozvole ili uvjeti za zahvat vode – ako da, na kojoj razini, koliki je planirani kapacitet proizvodnje, tko stoji iza vlasničke i financijske strukture projekta, kako će se zbrinjavati potencijalno opasni kemijski nusproizvodi te postoji li povezanost s postojećim problemima odlaganja otpada na području Like.
Također je upozorio na širi sigurnosni kontekst ističući i moguće geostrateške implikacije stranog kapitala države koja je pod sankcijama te potrebu da nadležne institucije jasno utvrde sve relevantne okolnosti.
