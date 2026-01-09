Vakula upozorio na novu nepogodu koja stiže. Evo što je 'crni led' i zašto je tako opasan

Tako je 15. siječnja 2024. na zagrebačkoj obilaznici nekoliko vozila istodobno izgubilo kontrolu u zavoju nakon što su naišli na crni led. Iako nisu vozili brzo, automobili su proklizali, a promet je bio u zastoju više od sat vremena. Nasreću, u toj nesreći nije bilo teže ozlijeđenih, no materijalna šteta bila je velika.