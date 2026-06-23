Vatrogasci upozorili na rizične dijelove države: "Vrlo velika opasnost od nastanka požara..."

Iz HVZ-a pozivaju građane na pojačan oprez kako bi svojim odgovornim ponašanjem doprinijeli sigurnosti te podsjećaju da ne bacaju opuške, staklo i ne pale vatru na otvorenom prostoru. Savjet je također da se ne koristi roštilj na otvorenom za vjetrovita vremena te da se obavezno ugasi žar nakon njegova korištenja.