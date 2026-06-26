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nova iskaznica

Važan rok istječe 30. lipnja: Stare HZZO kartice više neće vrijediti za pristup CEZIH-u

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Hina
|
26. lip. 2026. 11:28
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26.08.2024 Zagreb. Sustav CEZIH
Zeljko Lukunic/PIXSELL

Pristup Centralnom zdravstvenom informacijskom sustavu Republike Hrvatske (CEZIH) od 1. srpnja ove godine bit će moguć isključivo putem novih iskaznica ovlaštenog zdravstvenog radnika, izvijestio je u petak Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO).

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HZZO navodi i da je obavijestio sve zdravstvene ustanove i zdravstvene radnike u Hrvatskoj da 30. lipnja 2026. istječe valjanost HZZO pametnih kartica koje su dugi niz godina služile za pristup nacionalnim zdravstvenim informacijskim sustavima.

Ističe se i da je nova iskaznica ovlaštenog zdravstvenog radnika službeni dokument koji, uz potvrdu statusa zdravstvenog radnika, omogućuje sigurnu elektroničku identifikaciju i pristup zdravstvenim informacijskim sustavima.

Iskaznica sadrži kvalificirane certifikate koji omogućuju pravno valjano elektroničko potpisivanje medicinske dokumentacije i drugih elektroničkih transakcija, uključujući kvalificirani elektronički potpis s vremenskom ovjerom te pristup udaljenim certifikatima.

Iz HZZO-a ističu da će prelazak na jedinstveni sustav identifikacije i elektroničkog potpisivanja povećati sigurnost, pouzdanost i učinkovitost digitalnih procesa u zdravstvu te zdravstvenim radnicima omogućiti jednostavniji i suvremeniji način rada.

Zavod je zahvalio korisnicima na uspješnom prijelazu na novi sustav i još jednom podsjetio da od 1. srpnja pristupCEZIH-u više neće biti moguć korištenjem dosadašnjih HZZO pametnih kartica.

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