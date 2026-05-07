Važna obavijest iz Porezne uprave

Iz Porezne uprave napominju da će u tom razdoblju sustavi fiskalizacije računa i eRačuna te dodjela OIB-a raditi nesmetano. Dodaju i da se radi o izvanrednim okolnostima nedostupnosti sustava, pa oni porezni obveznici koji će u navedenom razdoblju isplaćivati plaću i mirovinu, plaćanja obveza po JOPPD obrascima mogu provoditi i u razdoblju nedostupnosti sustava, dok će predaju obrasca JOPPD-a izvršiti po dostupnosti sustava. Tako predani JOPPD obrasci smatrat će se predanima u zakonskom roku.