elektroničke usluge

Važna obavijest iz Porezne uprave

author
Hina
07. svi. 2026. 09:27
10:42
16.06.2023.,Zagreb - Policija bi trebala tijekom dana pretrazivati ured uhicenog voditelja Sluzbe za strategiju, informiranje i elektronicke servise Porezne uprave Slavise Penave Photo: Marko Prpic/PIXSELL
Porezna uprava izvijestila je u četvrtak da je od 5. svibnja od 16 sati privremeno prekinut dio elektroničkih usluga Porezne uprave, zbog provedbe projekta digitalne transformacije i prelaska dijela sustava na novu infrastrukturu.

Od 5. svibnja od 16,00 sati, pa sve do 11. svibnja u 8,00 sati ujutro neće biti moguće podnošenje SNU (Specifikacija nepovezanih uplata) i JOPPD obrazaca te izmjena ovlaštenika. Od 8. svibnja  u 16,00 sati do 11. svibnja u 8,00 sati ujturo neće biti dostupne ni elektroničke usluge i servisi za građane i poduzetnike.

Iz Porezne uprave napominju da će u tom razdoblju sustavi fiskalizacije računa i eRačuna te dodjela OIB-a raditi nesmetano. Dodaju i da se radi o izvanrednim okolnostima nedostupnosti sustava, pa oni porezni obveznici koji će u navedenom razdoblju isplaćivati plaću i mirovinu, plaćanja obveza po JOPPD obrascima mogu provoditi i u razdoblju nedostupnosti sustava, dok će predaju obrasca JOPPD-a izvršiti po dostupnosti sustava. Tako predani JOPPD obrasci smatrat će se predanima u zakonskom roku.

Također, najavljuju da radi dodatnog osiguranja kontinuiteta i provjere procesa, ove nedjelje u predprodukcijskom okruženju, s lokacije Porezne uprave, omogućit će se slanje i uvid u JOPPD obrasce od strane predstavnika strukovne zajednice računovođa (Inicijativa profesionalnih računovođa Hrvatske, Udruženje računovođa pri HGK i Sekcija računovođa pri HOK) te predstavnika ministarstava unutarnjih poslova, obrane, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Ta aktivnost, ističu, ima za cilj dodatno potvrditi ispravnost i spremnost sustava prije njegove ponovne pune dostupnosti.

