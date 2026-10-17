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poticanje na nasilje i mržnju

Velika policijska akcija u Splitu: Pet uhićenih, devet na tjeralici, pretrage u tijeku

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Hina
|
17. lis. 2026. 12:40
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Navijaci Hajduka Torcida u korteu se uputila prema Poljudu uoci utakmice UEFA Konferencijske lige izmedju Hajduka i Ajaxa. Photo: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Ivana Ivanovic/PIXSELL

Zbog javnog poticanja na nasilje i mržnju u vrijeme nogometne utakmice Hajduk - Ajax splitska je policija kazneno prijavila ukupno 14 osoba, od čega ih je uhitila pet, dok za njih devet još uvijek tragaju, doznaje se u subotu iz policijskog izvora.

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Za njih devet, koji nisu pronađeni na kućnim adresama, raspisana je potraga, a od pet uhićenih jedan je već u zatvoru na Bilicama jer je kazneno djelo počinio dok je bio na zatvorskom otpustu.

Preostala četvorica još se uvijek nalaze u policiji, u tijeku su pretrage njihovih stanova i prostora koje koriste, nakon čega se očekuje njihovo privođenje pritvorskom nadzorniku, a zatim i na državno odvjetništvo.

Ako odvjetništvo bude tražilo zatvor bit će privedeni sucu istrage Županijskog suda u Splitu, a to bi se trebalo dogoditi predvečer.

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bjegunci državno odvjetništvo istražni zatvor policija pritvor split sudstvo torcida uhićenja ajax hajduk

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