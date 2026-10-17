poticanje na nasilje i mržnju
Velika policijska akcija u Splitu: Pet uhićenih, devet na tjeralici, pretrage u tijeku
Zbog javnog poticanja na nasilje i mržnju u vrijeme nogometne utakmice Hajduk - Ajax splitska je policija kazneno prijavila ukupno 14 osoba, od čega ih je uhitila pet, dok za njih devet još uvijek tragaju, doznaje se u subotu iz policijskog izvora.
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Za njih devet, koji nisu pronađeni na kućnim adresama, raspisana je potraga, a od pet uhićenih jedan je već u zatvoru na Bilicama jer je kazneno djelo počinio dok je bio na zatvorskom otpustu.
Preostala četvorica još se uvijek nalaze u policiji, u tijeku su pretrage njihovih stanova i prostora koje koriste, nakon čega se očekuje njihovo privođenje pritvorskom nadzorniku, a zatim i na državno odvjetništvo.
Ako odvjetništvo bude tražilo zatvor bit će privedeni sucu istrage Županijskog suda u Splitu, a to bi se trebalo dogoditi predvečer.
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