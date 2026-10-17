Oglas

"govor mržnje"

Uhićene četiri osobe iz fašističkog Torcidinog kortea u Splitu, traga se za njih još

author
Hina
|
17. lis. 2026. 09:41
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
UEFA Konferencijska liga 2026./2027., grupna faza, 1. kolo, HNK Hajduk Split - Ajax. Photo: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Ivana Ivanovic/PIXSELL

Zbog sramotnog kortea ulicama Splita, u kojem su članovi Torcide uoči nogometne utakmice između Hajduka i Ajaxa na Poljudu uzvikivali antisemitske i nacističke poruke, policija je do sada uhitila četiri osobe, a identitet utvrdila za još petnaestak osoba za kojima tragaju.

Oglas

​Kako se doznaje, četvero uhićenih je osumnjičeno za kazneno djelo javnog poticanja na nasilje i mržnju, a policija je sa snimki utvrdila identitet za petnaestak osoba koje za sada nisu privedene već ih policija traži jer ih nisu našli na adresi stanovanja.

​Istražni sudac Županijskog suda u Splitu odredio je jednomjesečni istražni zatvor petorici mladića koji su sudjelovali u navijačkim obračunima i neredima u srijedu navečer na Rivi te se sukobili s policijom koja je intervenirala na tom incidentu.

Ranije je policija uhitila desetak osoba zbog raznih prekršaja, neki su već ispitani i određena im je kazna, a drugi čekaju na nju. Na deset dana zatvora osuđen je 24-godišnjak koji je za vrijeme utakmice u alkoholiziranom stanju vičući vrijeđao igrače Ajaxa na antisemitskoj osnovi. 

​Splitska policija i dalje intenzivno radi na terenu i pregledava na stotine snimki kako bi identificirala što veći broj izgrednika​. Večeras se očekuje privođenje sucu istrage četvorice koji su sudjelovali u korteu uz antisemitske i nacističke uzvike.

Posla će policija i sudac istrage imati i u nedjelju, a vjerojatno i u ponedjeljak, jer se očekuje privođenje još osoba za koje postoje dokazi da su u korteu dozivali Hitlera i vrijeđali Židove.

Teme
antisemitizam navijači neredi policija split

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ