Veterinarska inspekcija utvrdila nepravilnosti, usmrćena 341 svinja kod Varaždina

U podnevnom Dnevniku Hrvatske radiotelevizije ovlašteni veterinar Veterinarske stanice Varaždin Dario Ivaniš rekao je da je na mjesto događaja došao nakon dojave iz sjedišta stanice o tri kamiona sa svinjama oznaka Bijeli Manastir i Osijek, koji su stigli do farme u Kelemenu, u neposrednoj blizini farme Veterinarske stanice Varaždin na kojoj se nalazi oko tri tisuće svinja.