više ih je uhvaćeno
VIDEO / Širi se snimka iskrcavanja migranata u zagrebačkom naselju: Oglasila se policija
Društvenim mrežama širi se snimka iskrcavanja migranata na području Blata u Zagrebu.
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Prema informacijama, snimka je nastala 10. lipnja u 8:45, a vidi se kako iz bijelog kombija na makadamskom putu obraslim žbunjem i visokom travom izlaze deseci stranih državljana, koji nakon toga uzimaju stvari, neki se udaljavaju pješice, a neki ostaju i razmještaju stvari po visokoj travi. Među osobama koje izlaze iz kombija ima i žena i djece.
Zagrebačka policija potvrdila je za DNEVNIK.hr da je upoznata s događajem sa snimke te da su na navedenoj lokaciji istog jutra uhvatili nekoliko stranih državljana.
"Policijski službenici PU zagrebačke koji rade na suzbijanju nezakonitih migracija i krijumčarenja migranata u srijedu u jutarnjim satima na makadamskom putu Brezovička bb uhvatili su više stranih državljana za koje je utvrđeno kako su na nezakonit način prešli državnu granicu.
U tijeku je kriminalističko istraživanje te traganje za krijumčarima odnosno osobama za koje se sumnja da su počinile kazneno djelo protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma iz čl. 326. Kaznenog zakona.
Strani državljani su privedeni u službene prostorije policijske postaje radi utvrđivanja okolnosti zakonitosti boravka na teritoriju RH", odgovorili su iz policije.
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