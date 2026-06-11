VIDEO / Širi se snimka iskrcavanja migranata u zagrebačkom naselju: Oglasila se policija

Prema informacijama, snimka je nastala 10. lipnja u 8:45, a vidi se kako iz bijelog kombija na makadamskom putu obraslim žbunjem i visokom travom izlaze deseci stranih državljana, koji nakon toga uzimaju stvari, neki se udaljavaju pješice, a neki ostaju i razmještaju stvari po visokoj travi. Među osobama koje izlaze iz kombija ima i žena i djece.