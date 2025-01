VIDEO / Bartulica ide na Trumpovu inauguraciju: Hrvatski glas će se čuti gdje god idem

Velika je čast biti pozvan na inauguraciju američkog predsjednika Trumpa.

Hrvatski glas će se čuti na brojnim sastancima u Washingtonu.

Gdje god idem:#CroatiaFirst 🇭🇷

It is a great honor to be invited to the inauguration of American President Trump. The Croatian voice will be… pic.twitter.com/9TVxDvvjey

— Stephen Nikola Bartulica (@StjepoBartulica) January 16, 2025