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kutina

VIDEO / Izbio požar u Petrokemiji

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N1 Info
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09. ruj. 2026. 15:54
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Petrokemija FACEBOOK
Screenshot/Facebook/Damir Markuš

Danas oko 15 sati izbio je velik požar u pogonu kutinske Petrokemije.

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Na snimkama, koje je na Facebooku objavio Damir Markuš, vidi se vatra i gust crni dim kako se diže iz pogona.

Na fotografijama koje je objavio lokalni portal KuTina.info vidljiv je plamen koji suklja s jednog od postrojenja i gusti crni dim.

Portal Kutinanews na Facebooku je objavio da su vatrogasci na terenu i da se požar lokalizira.

USKORO OPŠIRNIJE...

Inače, kutinska Petrokemija jedina je hrvatska tvornica mineralnih gnojiva i jedno od najvećih kemijskih postrojenja u regiji, ključno za domaću poljoprivredu, ali i industrijski div koji koristi goleme količine prirodnog plina te u proizvodnji barata visokorizičnim kemikalijama poput amonijaka i dušične kiseline.

Pogon je od prošle godine u većinskom vlasništvu turske Yildirim grupe, a zbog prirode kemijske industrije i skladištenja opasnih tvari svaka nesreća ili požar unutar njegova kruga predstavlja potencijalnu ugrozu visoke razine za Kutinu i okolicu, piše Index.hr.

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petrokemija požar požar u petrokemiji

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