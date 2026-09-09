Ivica Losso
Direktor Kvalitete zaštite zdravlja Petrokemije za N1 pojasnio kako je došlo do požara: "U kratko se vrijeme jako razbuktao..."
Ivica Losso, direktor Kvalitete zaštite zdravlja i okoliša u kutinskoj Petrokemiji, dao je izjavu našem Mateu Kelleru nakon današnjeg požara u postrojenju.
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Pojasnio je da je malo prije 15 sati došlo do zapaljenja transportne trake na putu koji transportira gnojivo iz skladišta prema mjestu za pakiranje.
"Prilikom standardne procedura ispitivanja tih traka požar se u vrlo kratko vrijeme jako razbuktao. S obzirom na vremenske prilike koje trenutno vladaju u Hrvatskoj, pa tako i u Kutini, jak vjetar je nosio plamen niz transportnu traku i brzim djelovanjem vatrogasaca vatra je oko 16:30 stavljena potpuno pod kontrolu. U ovom trenutku nemamo nikakvih signala vatre, nema izdimljavanja, sve je pod apsolutnom kontrolom naših ljudi", rekao je.
U požaru nije bilo ozlijeđenih, a Losso je naglasio da nije zabilježeno no zagađenje zraka. "Građani Kutine i okolice mogu biti apsolutno mirni da neće biti nikakvih posljedica po njihovo zdravlje", poručio je.
Što očekivati u sljedećim satima?
"Bit će standardno dežurstvo naše vatrogasne postrojbe iz Petrokemije i radnika, danas tijekom dana i noći. Međutim, s obzirom na stanje opožarene površine, ne očekujemo da neće biti ikakvih problema u daljnjem tijeku dana", rekao je.
Petrokemija trenutno ne radi. Kad se očekuje povratak normalnim aktivnostima?
"Petrokemija je trenutno u zastoju uzrokovanom stanjem na tržištu energije i mineralnih gnojiva. Ponovni start u ovom trenutku ne možemo reći kad će nastupiti, kad dođe do normalne situacije na tržištu gnojiva i plina", pojasnio je.
Zaključio je da, unatoč ovom transportnom dijelu koji je izgorio, opskrba mineralnim gnojivima za Hrvatsku u nadolazećem razdoblju je sigurna.
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