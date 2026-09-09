Direktor Kvalitete zaštite zdravlja Petrokemije za N1 pojasnio kako je došlo do požara: "U kratko se vrijeme jako razbuktao..."

"Prilikom standardne procedura ispitivanja tih traka požar se u vrlo kratko vrijeme jako razbuktao. S obzirom na vremenske prilike koje trenutno vladaju u Hrvatskoj, pa tako i u Kutini, jak vjetar je nosio plamen niz transportnu traku i brzim djelovanjem vatrogasaca vatra je oko 16:30 stavljena potpuno pod kontrolu. U ovom trenutku nemamo nikakvih signala vatre, nema izdimljavanja, sve je pod apsolutnom kontrolom naših ljudi", rekao je.