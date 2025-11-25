VIDEO / Kako je izgledalo kad su se u velikim svjetskim gradovima rušili neboderi

Stambena zgrada od 24 kata u londonskom North Kensingtonu, izgrađena između 1972. i 1974., progutao je u lipnju 2017. jedan od najtragičnijih požara moderne britanske povijesti. U svega nekoliko sati uništena je fasada i unutrašnjost zgrade, život je izgubilo 72 ljudi, a konstrukcija je bila toliko oštećena da je procijenjeno kako obnova nije moguća te da je nužno rušenje. Zgrada je godinama bila ograđena zbog istraga, forenzičkih pregleda i konzultacija sa zajednicom, pisao je Guardian. Osim toga, lokalne su vlasti uvele dugotrajna ograničenja pristupa, stalni monitoring kvalitete zraka te privremena zatvaranja okolnih ulica kako bi se zaštitili stanovnici. Obnova još uvijek nije počela jer je tek u rujnu ove godine krenulo rušenje zgrade, no ne odjednom nego kat po kat, svaki mjesec jedan. Obzirom da ih je 24, procjenjuje se da će to potrajati najmanje dvije godine, a onda kreće izgradnja memorijalnog centra u spomen žrtvama i nakon kompletna obnova.