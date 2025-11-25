PRIMJERI IZ SVIJETA
VIDEO / Kako je izgledalo kad su se u velikim svjetskim gradovima rušili neboderi
Statičari su potvrdili da neboder Vjesnika treba rušiti, što u zagrebačkom urbanom području predstavlja velik sigurnosni izazov.
Riječ je o prostoru u kojem se svakodnevno kreće velik broj ljudi, uz prometnice koje su važne za protočnost središta grada. Zbog toga će faze rušenja i sanacije zahtijevati precizno planiranje, stroge sigurnosne mjere te privremene regulacije prometa.
Takvi zahvati, pokazuju dosadašnji slučajevi po Europi i Americi, podrazumijevaju ograđivanje šire zone oko gradilišta, promjene pravaca kretanja, ograničenja pristupa...
Stručnjaci pri ovakvim zahvatima - i pri rušenju i pri čišćenju nakon toga - nastoje da rušenje i obnova što manje utječu na svakodnevicu stanovnika i poslovnih korisnika tog dijela grada, prateći pritom stroge i precizne sigurnosne smjernice koje se primjenjuju pri uklanjanju teško oštećenih zgrada u gusto naseljenim sredinama.
Primjeri iz velikih svjetskih gradova pokazuju da se i znatno veće katastrofe na većim objektima mogu sanirati bez dugoročnih negativnih posljedica na okolinu, dakako uz precizno planiranje te uz razdoblje privremenih poremećaja i nužnih prilagodbi.
Grenfell Tower, London
Stambena zgrada od 24 kata u londonskom North Kensingtonu, izgrađena između 1972. i 1974., progutao je u lipnju 2017. jedan od najtragičnijih požara moderne britanske povijesti. U svega nekoliko sati uništena je fasada i unutrašnjost zgrade, život je izgubilo 72 ljudi, a konstrukcija je bila toliko oštećena da je procijenjeno kako obnova nije moguća te da je nužno rušenje. Zgrada je godinama bila ograđena zbog istraga, forenzičkih pregleda i konzultacija sa zajednicom, pisao je Guardian. Osim toga, lokalne su vlasti uvele dugotrajna ograničenja pristupa, stalni monitoring kvalitete zraka te privremena zatvaranja okolnih ulica kako bi se zaštitili stanovnici. Obnova još uvijek nije počela jer je tek u rujnu ove godine krenulo rušenje zgrade, no ne odjednom nego kat po kat, svaki mjesec jedan. Obzirom da ih je 24, procjenjuje se da će to potrajati najmanje dvije godine, a onda kreće izgradnja memorijalnog centra u spomen žrtvama i nakon kompletna obnova.
Windsor Tower, Madrid
Torre Windsor, neboder s 32 kata izgrađen 1979. u madridskom poslovnom središtu, u veljači 2005. zahvatio je požar koji je uništio veći dio zgrade, pri čemu su se gornji katovi potpuno urušili. Konstrukcija je ocijenjena trajno nesigurnom, pa je rušenje počelo već u ožujku i trajalo do kolovoza iste godine. U razdoblju nakon požara nekoliko je gradskih ulica bilo zatvoreno, a dio linija podzemne željeznice privremeno je obustavljen zbog opasnosti od daljnjeg urušavanja. Cijeli je kvart tjednima funkcionirao uz privremene prometne režime, ograđene zone i pojačane sigurnosne protokole.
One Meridian Plaza, Philadelphia
U Philadelphiji je 1991. veliki požar zahvatio uredski neboder One Meridian Plaza, visok 38 katova i izgrađen 1972. Požar je trajao gotovo 19 sati, uništio osam katova i ozbiljno oštetio nosivu strukturu. Zgrada je ostala napuštena i neupotrebljiva sve do 1999., kada je donesena odluka o rušenju. Demontaža je provedena tijekom ljeta, ali je gotovo osam godina prije toga cijelo područje trpjelo posljedice: ulice oko zgrade bile su povremeno zatvorene, pločnici ograđeni, a dio okolnih poslovnih prostora privremeno neupotrebljiv zbog opasnosti od pada krhotina. Zbog dugog razdoblja neizvjesnosti dio je poslovnih aktivnosti u susjedstvu bio narušen, a promet je funkcionirao uz stalne privremene prilagodbe.
Svi ovi slučajevi pokazuju da velika oštećenja na visokim objektima, osobito kada su posljedica ekstremnih temperatura ili urušavanja čeličnih i betonskih elemenata, najčešće dovode do odluke o uklanjanju zgrade.
Istodobno, iskustva Londona, Madrida i Philadelphije potvrđuju da ovakvi zahvati, zbog sigurnosti građana, nužno nose poremećaje u svakodnevnom životu u neposrednoj blizini, od izmjena prometnih pravaca do ograničenja kretanja i utjecaja na stanare.
