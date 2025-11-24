SDP-ovac pozvao Vladu da što prije predstavi plan budućnosti Vjesnikova nebodera

''Naglasak naših amandmana bit će na onim socijaldemokratskim politikama koje su nam važne, a to su obrazovanje, zdravstvo, socijalna politika, domovi za starije, a bit će nešto i o prometu. Naši su prijedlozi rezultat razgovora s našim članstvom kroz cijeli listopad'', kazao je SDP-ov Mišić.