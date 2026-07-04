"Moćnici i elite drmaju našom državom i misle zato jer su prijatelji Andreja Plenkovića i Olega Butkovića da mogu raditi što žele, da mogu otimati plaže od naroda i nešto što pripada ljudima, svima nama, oni žele svojatati samo za sebe i svoju elitu. Neću im to dopustiti", poručio je.