podigao je kaznene prijave
VIDEO / Miletić ponovno prerezao lokote kod Hiltona u Rijeci
Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić podigao je kaznene prijave protiv odgovornih ljudi iz Costabelle d.o.o, društva koje upravlja hotelom Hilton u Rijeci te naglasio da prolaz do tamošnje plaže mora biti dostupan svima.
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"Podigao sam kaznene prijave protiv odgovornih ljudi iz Costabella d.o.o društva koje upravlja Hiltonom i tražim od (Glavnog državnog odvjetnika Ivana) Turudića da radi svoj posao jer su ovdje prekršeni zakoni Republike Hrvatske - prolaz građanima mora biti besplatan i slobodan do naših plaža", izvijestio je Miletić nakon što je u subotu ujutro ponovno prerezao nove lokote kojima je Hilton opet onemogućio građanima prolaz do pješčane plaže.
Miletić je u priopćenju naglasio da su plaže javno dobro i pripadaju svima i da je nedopustivo da bilo koji moćnici i elite zabranjuju ljudima prolaz na pješčane plaže u Hrvatskoj.
"Moćnici i elite drmaju našom državom i misle zato jer su prijatelji Andreja Plenkovića i Olega Butkovića da mogu raditi što žele, da mogu otimati plaže od naroda i nešto što pripada ljudima, svima nama, oni žele svojatati samo za sebe i svoju elitu. Neću im to dopustiti", poručio je.
Ne želim, kaže, raditi cirkus. Ali, šaljem jasnu poruku Hiltonu. "Zatvorite li još jednom prolaz do plaže - cirkus ćete imati usred sezone, i tada neću doći sam", dodao je skidajući lokot.
Pored gostiju začuđenih tom nesvakidašnjom akcijom, Miletić je rekao i da hrvatski branitelji nisu ginuli da bi danas elite svojatale naše plaže i ljudima zabranjivali kupanje u Jadranskom moru.
"Nas ne zanimaju ovdje ove ležaljke i hotelska usluga niti njihovi bazeni. Nas zanima plaža, ovi kamenčići ovdje, naša obala koja pripada svima nama i neću dopustiti moćnicima da ljudima oduzimaju ono što samo ljudima i pripada", poručio je saborski zastupnik Mosta.
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