VIDEO / Na dalmatinskoj prometnici opasni uvjeti: Vidljivost gotovo da ne postoji

S obzirom na to da su loše vremenske prilike prisutne u gotovo cijeloj Hrvatskoj, vozače se moli za dodatan oprez i strpljenje. Preporuka je voziti sporije, držati veći razmak, koristiti kratka svjetla i po potrebi maglenke (u skladu s propisima), izbjegavati nagla kočenja i pretjecanja te pratiti stanje na cestama.