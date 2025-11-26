VIDEO / Nesreća u Dalmaciji: "Djevojke su autom upale u bujicu! Da se vatrogasci brzo nisu pojavili..."

Teško kišno nevrijeme u utorak navečer pogodilo je velik dio Dalmacije. Između ostalog i Muć Gornji, u kojem je kumovalo jednoj nesreći koja, srećom, nije završila tragično.
Naime, na privremenoj prometnoj premosnici, postavljenoj zbog sanacije mosta Zmijavac na državnoj cesti D56, dvije djevojke upale su automobilom u nabujali potok nakon što ih je zatekla bujica vode.
"Na premosnici je bilo pola metra bujice. Cure jednostavno nisu vidjele cestu, a tamo gdje su trebali bit betonski blokovi – njih više nije bilo. Upale su ravno u potok", ispričao je svjedok nesreće za Dalmaciju danas te dodao:
"Da se vatrogasci brzo nisu pojavili na mjestu događaja, bujica bi povukla auto s djevojkama. Izvukli su ih iz auta, osigurali vozilo da ga voda ne odnese, pozvali autodizalicu i izvukli auto iz bujice."
Djevojke su navodno prošle bez težih ozljeda, ali bile su u šoku.
Radovi na sanaciji mosta Zmijavac traju već mjesec dana, a promet se odvija preko privremene premosnice uz regulaciju semaforima i ograničenje do 7,5 tona. No mještani tvrde kako se to ograničenje masovno krši.
"Kamioni i šleperi svaki dan prolaze, na stotine njih. Prolaze kroz crveno, prolaze usrid radova. Prije par dana jedan ili više njih odgurnuli su betonske blokove u potok. Nitko nije došao to vratit."
Kad su u utorak pale obilne kiše, cijevi koje služe kao odvod ispod premosnice, nisu uspjele primiti toliku količinu vode. Betonski blokovi koji su završili u koritu dodatno su začepili protok.
Mućani su ogorčeni te se pitaju tko je to projektirao i kako Hrvatske ceste rade most baš u doba godine kad pada najviše kiše. Tvrde i kako se godinama tolerira prolazak teških kamiona kroz mjesto iako je to strogo zabranjeno.
"Zašto se tolerira teror kamiondžija kroz Muć? Zar se čeka da netko pogine?" pitaju se.
