u uvali Tiha
VIDEO / Planuo katamaran na Hvaru
Na facebook stranici "Vatrogasci - 193" objavljena je snimka buktinje u uvali Tiha na otoku Hvaru, gdje je izbio požar na katamaranu.
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Prema informacijama iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra Split, na terenu su vatrogasci DVD-a Stari Grad koji sudjeluju u gašenju požara, a u pomoć im je stigla i brodica Lučke kapetanije, javlja Slobodna.
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prije 10 h
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