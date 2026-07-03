Oglas

u uvali Tiha

VIDEO / Planuo katamaran na Hvaru

author
N1 Info
|
03. srp. 2026. 19:03
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
katamaran
Facebook/Vatrogasci 193

Na facebook stranici "Vatrogasci - 193" objavljena je snimka buktinje u uvali Tiha na otoku Hvaru, gdje je izbio požar na katamaranu.

Oglas

Prema informacijama iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra Split, na terenu su vatrogasci DVD-a Stari Grad koji sudjeluju u gašenju požara, a u pomoć im je stigla i brodica Lučke kapetanije, javlja Slobodna.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
hvar katamaran požar

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ