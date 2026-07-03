Vlada održala telefonsku sjednicu: Na mimohod u Pariz idu pripadnici specijalne policije

Vlada navodi da je nakon konzultacija ocijenjeno kako je sudjelovanje predstavnika Oružanih snaga RH u mimohodu, zajedno s predstavnicima oružanih snaga ostalih država članica Europske unije, u interesu Republike Hrvatske. Time bi se, ističe se, potvrdilo strateško partnerstvo Hrvatske i Francuske, zajednička predanost jačanju europske sigurnosti i obrane te dodatno učvrstili prijateljski i saveznički odnosi dviju država. U tom kontekstu Vlada podsjeća da je Francuska 30. svibnja 2026. sudjelovala s dva zrakoplova Rafale u letačkom programu povodom obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske u Zagrebu, što, navode, potvrđuje uzajamnost i bliskost savezničkih i obrambenih odnosa dviju država.