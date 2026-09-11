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dramatičan timelapse

VIDEO / Pogledajte kako je nevrijeme stiglo nad Split

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N1 Info
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11. ruj. 2026. 13:54
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Ivo Cagalj/PIXSELL

Jako grmljavinsko nevrijeme zahvatilo je u petak prijepodne dijelove srednjeg Jadrana, a najjače je bilo upravo nad Splitom.

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Između 9 i 10 sati olujna linija protezala se od mora preko Splita i Mosora prema Dugopolju i triljskom kraju. U dijelovima grada u samo sat vremena palo je više kiše nego što prosječno padne tijekom cijelog rujna. Meteo postaja Prirodoslovne škole do 10 sati izmjerila je čak 77 litara kiše po četvornom metru, dok rujanski prosjek za postaju Split Marjan iznosi 71 litru.

Obilna kiša zahvatila je cijeli grad, uz nešto manje količine na krajnjem istoku i zapadu Splita. Temperatura se na širem splitskom području spustila na 19 do 21 °C, što je osam do devet stupnjeva manje nego dan ranije u isto vrijeme, piše DalmacijaDanas.

Nevrijeme je izazvalo brojne probleme u prometu i intervencije vatrogasaca, a iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra potvrdili su da je više akcija još u tijeku.

Crometeo je objavio timelapse snimku s kamere u Kaštel Sućurcu na kojoj se vidi dolazak snažnog nevremena nad Split.

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Teme
nevrijeme split

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