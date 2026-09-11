VIDEO / Pogledajte kako je nevrijeme stiglo nad Split

Između 9 i 10 sati olujna linija protezala se od mora preko Splita i Mosora prema Dugopolju i triljskom kraju. U dijelovima grada u samo sat vremena palo je više kiše nego što prosječno padne tijekom cijelog rujna. Meteo postaja Prirodoslovne škole do 10 sati izmjerila je čak 77 litara kiše po četvornom metru, dok rujanski prosjek za postaju Split Marjan iznosi 71 litru.