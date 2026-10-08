ZA ILI PROTIV?
VIDEO / Predsjednik lokalnog HDZ-a na sjednici glasao tek nakon ovog poteza
Na društvenim mrežama pojavila se snimka s jedne od sjednica Općinskog vijeća Baške Vode koja prikazuje zanimljivu situaciju tijekom glasanja.
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Na snimci se vidi kako predsjednik lokalnog HDZ-a Marko Lozić u trenutku glasanja pogledava prema nezavisnoj vijećnici Tanji Baković, koja mu potom daje znak pokretom glave. Lozić nakon toga glasa protiv, kao i ona.
Nije poznato o kojoj se točno točki dnevnog reda i koji je kontekst, ali snimka se počela širiti društvenim mrežama. No, zbog spomena riječi "referendum", čini se da je riječ o Vjekoslavu Radiću.
Naime, upravo se Baška Voda našla u središtu pozornosti ovih dana jer je raspušten Općinski odbor HDZ-a iz razloga što je dio članova podržao inicijativu o smjeni načelnika Vjekoslava Radića, koji je odnedavno ponovno član HDZ-a, a na prošlim je lokalnim izborima izabran kao nezavisni kandidat, potvrđeno je u Županijskom odboru HDZ-a.
Taj neposluh je kažnjen, članovi su morali glasati onako kako je rečeno. Za razliku od Jozića, koji, prema snimci, prihvaća sugestije.
"HDZ poštuje različita mišljenja i demokratsku raspravu, ali članstvo u stranci podrazumijeva političku odgovornost i poštivanje odluka stranačkih tijela", izjavio je Hini Jakov Vetma, dopredsjednik Županijskog odbora HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije.
S obzirom da je dvije trećine vijećnika bilo za referendum o Radićevoj smjeni, 8. studenoga će o njegovoj sudbini odlučiti birači.
Do trenutka objave ovog teksta, još nismo dobili odgovor iz Baške Vode o detaljima sa snimke.
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