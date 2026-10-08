VIDEO / Predsjednik lokalnog HDZ-a na sjednici glasao tek nakon ovog poteza

Naime, upravo se Baška Voda našla u središtu pozornosti ovih dana jer je raspušten Općinski odbor HDZ-a iz razloga što je dio članova podržao inicijativu o smjeni načelnika Vjekoslava Radića, koji je odnedavno ponovno član HDZ-a, a na prošlim je lokalnim izborima izabran kao nezavisni kandidat, potvrđeno je u Županijskom odboru HDZ-a.