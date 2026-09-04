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VIDEO / Sandra Benčić i Možemo najavljuju prosvjed uz kukuruz: "Nemoj da Hrvatska pukne pod HDZ-om"
Kao najavu za subotnji prosvjed protiv ilegalnog otpada u Lici, iz Možemo su objavili video koji zaokuplja pažnju.
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Kroz njega su pokušali demonstrirati koliko se otpada uvodi u Hrvatsku i koliko je ilegalno odloženo u Gospiću.
"Nemoj da Hrvatska pukne pod HDZ-om kao stol u ovom videu! Vidimo se sutra na prosvjedu u 11 sati na Tomislavcu", poručili su iz Možemo.
A u subotu 5. rujna budite uz nas. N1 televizija u sklopu posebnog programa od 10 sati s gostima u studiju i reporterima na terenu prati prosvjed "Hodaj za Liku".
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