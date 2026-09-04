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VIDEO / Sandra Benčić i Možemo najavljuju prosvjed uz kukuruz: "Nemoj da Hrvatska pukne pod HDZ-om"

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N1 Info
|
04. ruj. 2026. 12:39
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Sandra Benčić
Facebook / Možemo

Kao najavu za subotnji prosvjed protiv ilegalnog otpada u Lici, iz Možemo su objavili video koji zaokuplja pažnju.

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Kroz njega su pokušali demonstrirati koliko se otpada uvodi u Hrvatsku i koliko je ilegalno odloženo u Gospiću.

"Nemoj da Hrvatska pukne pod HDZ-om kao stol u ovom videu! Vidimo se sutra na prosvjedu u 11 sati na Tomislavcu", poručili su iz Možemo.

A u subotu 5. rujna budite uz nas. N1 televizija u sklopu posebnog programa od 10 sati s gostima u studiju i reporterima na terenu prati prosvjed "Hodaj za Liku".

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Teme
gospić možemo otpad prosvjed sandra benčić

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