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alen ružić

Ministar o tragediji u Zagorju: "Stojimo na raspolaganju majci i ostalim članovima obitelji"

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02. kol. 2026. 19:06
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Alen Ruzic. Photo: Josip Mikacic/PIXSELL
Josip Mikacic/PIXSELL

Policija je danas priopćila da su u jučerašnjem požaru u Svetom Križu Začretju poginuli 46-godišnji hrvatski državljanin i dvije maloljetne osobe, a očevidom je utvrđeno da je vatra zapaljena u nekoliko prostorija kuće.

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Policijski službenici i inspektorica za zaštitu od požara i eksplozija, naveli su, tijekom očevida su na katu kuće pronašli su tijela dviju maloljetnih osoba i 46-godišnjeg hrvatskog državljanina.

Tijela stradalih prevezena su u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu, gdje će se obdukcijom utvrditi točan uzrok smrti.

Sumnja se da je ubio djecu, a potom i sebe, no službene potvrde još nema.

"Obitelj nije bila ni pod kakvim kontaktom, bilo službenim ili savjetodavnim, sa sustavom socijalne skrbi. Do sada mi kao sustav nismo imali nikakvih informacija", rekao je ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić, prenosi HTV.

"Moram izraziti zaista duboko žaljenje i spremnost za pružanje pomoći majci i ostalim članovima uže obitelji. Stojimo na raspolaganju, naši interventni timovi, kao i uvijek, nude pomoć, od materijalne do psihosocijalne", dodao je Ružić.

Općina je najavila proglašenje dana žalosti. "Ovo je tragedija za cijelo mjesto. Nakon službenog očevida očekujemo službenu informaciju kako bismo mogli proglasiti dan žalosti. Ovo je tragedija koja nas je shrvala", izjavio je Marko Kos, načelnik Općine Sveti Križ Začretje.

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Teme
alen ružić policija pronađena tijela sveti križ začretje

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