VIDEO / Srušio se UPS-ov teretni avion u SAD-u: Sedam poginulih, planuo nakon polijetanja

Tromotorni zrakoplov je bio natočen gorivom za let od 8 i pol sati do Honolulua. Očekuje se da će istražitelji američkog Nacionalnog odbora za sigurnost prometa (NTSB) stići na mjesto događaja u srijedu, a jedno od ključnih pitanja koje će istražitelji ispitati jest je li se motor odvojio prije nesreće, rekla je osoba upućena u slučaj, komentirajući video izvješća o krhotinama na uzletištu.