Nezavisna lista mladih se ogradila od zadarskog vijećnika koji je vrijeđao prosvjednike: "Nije naš član"

Reakcija stranke uslijedila je nakon incidenta na subotnjem prosvjedu "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku" u Zagrebu. Lukić je na društvenim mrežama sam objavio snimke na kojima se vidi kako hoda ispred skupine muškaraca u crnim majicama iza transparenta "Ova bojna čuva Liku", pritom se obraća drugim sudionicima prosvjeda, tjera ih da se odmaknu te ih vrijeđa.