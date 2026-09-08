DEMANTI
Nezavisna lista mladih se ogradila od zadarskog vijećnika koji je vrijeđao prosvjednike: "Nije naš član"
Nezavisna lista mladih (NLM) oglasila se nakon što se u dijelu medija zadarskog županijskog vijećnika Matu Lukića povezivalo s tom političkom strankom. Iz NLM-a poručuju da Lukić više nije njihov član te traže da se ta činjenica poštuje u medijskim izvještajima.
U priopćenju navode da je Lukić u članstvo primljen prošle godine, uoči lokalnih izbora, ali da je nakon više razgovora i upozorenja zbog, kako ističu, njegovih "ekstremnih i za NLM potpuno neprihvatljivih istupa" odlukom Glavnog odbora u travnju ove godine izbrisan iz članstva.
"S obzirom na to da Mate Lukić nije član Nezavisne liste mladih, pozivamo medije da prilikom izvještavanja poštuju činjenice i ne dovode javnost u zabludu povezivanjem Mate Lukića s našom strankom", poručili su iz NLM-a, pozvavši medije koji su ga tako predstavljali da objave demanti.
Reakcija stranke uslijedila je nakon incidenta na subotnjem prosvjedu "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku" u Zagrebu. Lukić je na društvenim mrežama sam objavio snimke na kojima se vidi kako hoda ispred skupine muškaraca u crnim majicama iza transparenta "Ova bojna čuva Liku", pritom se obraća drugim sudionicima prosvjeda, tjera ih da se odmaknu te ih vrijeđa.
Na snimci se, među ostalim, čuje kako prosvjednicima govori da se maknu i hodaju ispred skupine, a u jednom trenutku izgovara i psovke te ih naziva "komunjarama". Posebne reakcije izazvala je scena u kojoj se obraća starijem muškarcu s ličkom kapom i transparentom. Na drugom dijelu snimke vidi se i kako jednu ženu rukom odguruje.
Lukić je nakon toga za Morski.hr odbacio tvrdnje da je njegovo ponašanje bilo agresivno. Tvrdio je da su ljudi sa strane njegovoj skupini dobacivali uvrede i bacali boce vode te da se na snimci zbog načina snimanja uglavnom čuje samo njega. Snimku je naknadno uklonio sa svojeg profila.
"Nije to bila agresija. Ljudi sa strane su znali dobacivati ružne riječi, poput: 'Vidi ih, sramota' i bacali su boce vode", rekao je Lukić, a potom dodao: "Ne shvaćam čemu drama oko ničega."
Zbog njegova ponašanja pokrenuta je i peticija kojom se od Etičkog povjerenstva Zadarske županije traži pokretanje postupka i izricanje najoštrijih predviđenih mjera zbog moguće teške povrede Etičkog kodeksa. Inicijativu je pokrenula redovita profesorica na Odjelu za kroatistiku Sveučilišta u Zadru Miranda Levanat-Peričić.
U međuvremenu je reagirala i zagrebačka policija. Iz policije su poručili da će, na temelju objavljene snimke i zbog postojanja osnove sumnje da je počinjeno kazneno djelo koje se progoni po službenoj dužnosti ili prekršaj, provesti kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja.
NLM se sada od Lukića i formalno ogradio, naglašavajući da njegovo članstvo u stranci traje još samo kao pogrešan navod u pojedinim medijskim objavama te da je iz stranke izbrisan nekoliko mjeseci prije incidenta na zagrebačkom prosvjedu.
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