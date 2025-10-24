Ovih pet znakova pokazuju da starite bolje od svojih vršnjaka

To je samo jedan pokazatelj zdravog mišićnog sustava. Dobra fleksibilnost i stabilna razina energije također ukazuju na to da starite zdravo. Bolovi u zglobovima, ukočenost, slabost mišića i sarkopenija (gubitak mišićne mase koji dolazi s godinama) upozoravaju da je mišićni sustav oslabljen, objašnjava Gen.