Vlada odobrila nabavu 26 novih vozila za hitnu medicinsku službu

Vlada je u saborsku proceduru uputila konačni prijedlog zakona kojim se potvrđuje Ugovor između RH i Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO) o uspostavi subregionalnog tehničkog ureda Opće komisije za ribarstvo Sredozemlja (GFCM), za jadransku subregiju, sa sjedištem u Splitu. Ugovor je sklopljen u prosincu te je njegova privremena primjena započela od 14. siječnja ove godine.