Hrstić: Svaki građanin mora biti aktivan sudionik u očuvanju vlastitog zdravlja

Povodom Svjetskog dana zdravlja na Jarunu je u utorak održana javnozdravstvena akcija za građane, a resorna ministrica Irena Hrstić tom je prigodom poručila kako zdravlje nacije pokazuje da smo preopterećeni kroničnim bolestima poput hipertenzije i dijabetesa.
Građani su u sklopu akcije, koju je organizirao Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ), mogli izmjeriti šećer i kolesterol u krvi, HbA1c te procijeniti rizik za krvožilne bolesti, uz savjete o prehrani, tjelesnoj aktivnosti i mentalnom zdravlju.
Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak istaknuo je da takve akcije omogućuju brz uvid u zdravstveno stanje i pravodobno upućivanje u sustav.
Dodao je da se Svjetski dan zdravlja obilježava u spomen na osnutak Svjetske zdravstvene organizacije prije 78 godina, te da ovogodišnja poruka naglašava važnost zajedništva i oslanjanja na znanost.
“Najveća dostignuća u medicini postižu se zajednički, a pritom je ključno vjerovati znanosti, a ne dezinformacijama”, rekao je Capak.
Preventivni pregledi i usvajanje zdravih navika
Ministrica zdravstva Irena Hrstić istaknula je kako je cilj zdravstvene politike povećati dostupnost preventivnih usluga i smanjiti potrebu za liječenjem uznapredovalih bolesti.
"Svaki građanin mora biti aktivan sudionik u očuvanju vlastitog zdravlja kroz preventivne preglede i usvajanje zdravih navika", poručila je.
Dodala je kako Ministarstvo zdravstva, u suradnji s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje i liječnicima primarne zdravstvene zaštite, priprema paket mjera za jačanje primarne zdravstvene zaštite.
Capak je naveo i da Hrvatska ima razvijene programe ranog otkrivanja raka, uključujući rak dojke, debelog crijeva i vrata maternice, dok su u tijeku pilot-projekti za rano otkrivanje raka prostate te program za melanom koji bi uskoro trebao započeti u Zagrebu.
Govoreći o odazivu na preventivne programe, istaknuo je da se na probir za rak dojke odaziva između 70 i 75 posto žena, što je na razini prosjeka Europske unije, dok je odaziv na probir za rak debelog crijeva znatno niži, oko trećine pozvanih, zbog čega se program unapređuje uvođenjem jednostavnijih testova.
"Vjerujemo da ćemo time povećati odaziv i dodatno unaprijediti rano otkrivanje bolesti", zaključio je Capak.
