ANALITIČAR ZA N1
"Struja i plin nisu skupi. Ali kad potrošimo plaću na sve što je skupo, onda jesu"
Dok se čeka utorak kada će Vlada predstaviti jesenski, deveti po redu paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu, nagađa se kakvo bi moglo biti "fazno otpuštanja mjera" koje je ovoga tjedna najavio premijer Andrej Plenković.
Iako su proteklih dana stizale informacije da će dosadašnjesubvencije za struju, plin i toplinsku energiju za sva kućanstva biti ukinute, odnosno zadržane samo za socijalno ugrožene građane, u petak je do javnosti stigla drugačija informacija. Kako pišu 24 sata, pozivajući se na više izvora, u Vladi su procijenili da bi naglo ukidanje subvencija na energente bio prevelik šok za kućanstva pa su navodno odlučili da ih u ovoj fazi otpuštanja ipak samo prepolove.
Takav scenarij predviđa i ekonomski analitičar Ljubo Jurčić koji smatra da Vlada vjerojatno neće naglo ukinuti subvencije. Ako i ne bude tako, dodaje da je ionako najvažnije zadržati mjere za građane koji su u siromaštvu ili na granici siromaštva.
"Na kraju će sve to narod platiti"
"Bilo bi bolje da je napravljen popis hrvatskih građana prema dohodovnom i imovinskom stanju pa na temelju tog popisa davati subvencije, odnosno vaučere. Ovako subvencije dobivaju i oni kojima nisu potrebne. Bitno je da ih dobiju oni s ispodprosječnim plaćama i mirovinama", kaže,
Jurčić smatra i da su Vladine mjere trebale biti kratkoročne, a dolazimo već do devetog paketa mjera pomoći.
"Vlada bi trebala 90 posto energije trošiti na povećanje domaće produktivnosti i proizvodnje te rast plaća koji bi iz toga proistekao. Onda ove mjere apsolutno ne bi trebale biti ni donošene. Ova Vlada već deset godina vodi socijalnu politiku, ali njome dugoročno uništava gospodarstvo. A na kraju će sve to narod platiti. Nažalost, domaća proizvodnja - i industrijska i poljoprivredna stagniraju, a rastemo na najjeftinijim poslovima - utovaru i istovaru, konobarenju i sobarenju, građevini...", ističe.
"Energenti su skupi zbog niskih plaća"
Strepi se od naglog ukidanja subvencija za struju i plin, iako su kod nas jeftini u odnosu na njihove cijene drugdje u Europskoj uniji. Prema Eurostatu, Hrvatska je među članicama EU-a s najnižim cijenama električne energije i plina te ostalih tekućih i krutih goriva za kućnu upotrebu. Ti su energenti jeftiniji samo u Bugarskoj i Mađarskoj.
"Iako su među najnižima u Europi, naše cijene struje i plina su visoke zbog niskih plaća. U prosjeku imamo 50 posto niže plaće od prosjeka EU-a, a triput niže od deset najrazvijenijih europskih zemalja. Mi se mic po mic primičemo europskim cijenama, ali ne i plaćama. To je generalni problem koji treba rješavati u rokovima od deset godina. Treba povećavati proizvodne kapacitete i produktivnost s čim onda ide i povećanje plaća. A kad su plaće visoke, onda i cijene energenata mogu biti europske. Nisu kod nas problem cijene energenata, nego drugih proizvoda na koje treba trošiti plaću. Kad plaću potrošimo na sve to drugo, onda su nam skupi i energenti koji to inače nisu", objašnjava Jurčić.
Vlada kao socijalni vatrogasac
Jurčić smatra da bi bilo bolje kada bi Vlada kratkoročno, godinu-dvije, intervenirala u cijenu energenata, a za to vrijeme provodila politiku povećanja produktivnosti i plaća, posredno i mirovina. Da je tako, kaže, ne bismo danas govorili o potpunom ili polovičnom ukidanju subvencija na struju i plin.
"Ovako Vlada djeluje kao socijalni vatrogasac koji se javlja kad bukne požar", kaže.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare