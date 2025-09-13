"Struja i plin nisu skupi. Ali kad potrošimo plaću na sve što je skupo, onda jesu"

"Iako su među najnižima u Europi, naše cijene struje i plina su visoke zbog niskih plaća. U prosjeku imamo 50 posto niže plaće od prosjeka EU-a, a triput niže od deset najrazvijenijih europskih zemalja. Mi se mic po mic primičemo europskim cijenama, ali ne i plaćama. To je generalni problem koji treba rješavati u rokovima od deset godina. Treba povećavati proizvodne kapacitete i produktivnost s čim onda ide i povećanje plaća. A kad su plaće visoke, onda i cijene energenata mogu biti europske. Nisu kod nas problem cijene energenata, nego drugih proizvoda na koje treba trošiti plaću. Kad plaću potrošimo na sve to drugo, onda su nam skupi i energenti koji to inače nisu", objašnjava Jurčić.