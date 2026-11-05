Vlada predložila imenovanja za Upravu Hrvatskih šuma

Patrik Macek/PIXSELL

Skupštini Hrvatskih šuma Vlada je sa zatvorenog dijela sjednice u četvrtak predložila imenovanje Joška Radanovića za predsjednika, a Nediljka Dujića i Darijana Zeke za članove Uprave, do imenovanja predsjednika i članova Uprave putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci.

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Glavnoj skupštini Podravke predloženo je imenovanje Ratimira Ljubića, Krešimira Papca i Nataše Nater Drvenkar za članove Nadzornog odbora, do imenovanja članova Nadzornog odbora putem javnog natječaja, na vrijeme od najduže šest mjeseci.

S danom 10. studenoga Vlada je razriješila ravnatelja Uprave za ljudske potencijale u Ministarstvu unutarnjih poslova Željka Pršu, a državnoj službenici Davorki Martinjak dala ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja te Uprave, s danom 11. studenoga 2026., do imenovanja ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci.

Ivana Barac Leko imenovana je ravnateljicom Uprave za podršku i osnaživanje mladih u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih, temeljem provedenog postupka po raspisanom internom oglasu.

Državnoj službenici Heleni Beus ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Ureda za udruge, s danom 13. studenoga 2026., do imenovanja ravnatelja Ureda za udruge, a najduže do šest mjeseci.

Državnim službenicima u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike ponovno su dana ovlaštenja za obavljanje poslova ravnatelja uprava, do imenovanja ravnatelja uprava, a najduže do šest mjeseci.

Tako je Vicku Mardešiću dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za programe Europske unije, Nadi Zrinušić za poslove ravnatelja Uprave za financije i projekte, a Tanji Žaji za poslove ravnatelja Uprave za obitelj.

Tomislavu Keliću ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova glavnog tajnika toga Ministarstva, s danom 8. studenoga 2026., do imenovanja glavnog tajnika, a najduže do šest mjeseci.