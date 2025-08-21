Vlada razriješila državnog tajnika u Ministarstvu financija, sam je to tražio

Državnim službenicima u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije ponovno su, s danom 6. rujna, dana ovlaštenja za obavljanje poslova ravnatelja uprava, do imenovanja ravnatelja uprava, a najduže do šest mjeseci. Ana Jarnjak dobila je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za financijske i informacijsko-telekomunikacijske sustave, Sanja Slunjski za poslove ravnatelja Uprave za provedbu operativnih programa i financijskih instrumenata, Stella Arnera za poslove ravnatelja Uprave za europsku teritorijalnu suradnju i Mariji Ban za poslove ravnatelja Uprave za potpomognuta područja.