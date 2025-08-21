Plenković: Pjesmu Čavoglave nitko neće mijenjati ni sankcionirati

"Čavoglave je pjesma napravljena u ratu, služila je kao budnica hrvatskim braniteljima. Izvodi se 35 godina, izvodit će se ne znam koliko dugo. Mijenjati ju nitko neće i sankcionirati ju nitko neće. Komemoracije HOS-a i njihovih postrojbi iz Domovinskog rata, s vojnom oznakom ZDS, isto su nešto što je normalno jer poštujemo sve branitelje koji su kasnije bili integrirani u postrojbe Hrvatske vojske. Sve ostalo je zlorabljenje, pa i pozdravljanje u Hrvatskom saboru", rekao je premijer.