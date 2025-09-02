Članovi vladajuće većine drže da će se postići dogovor s oporbom o novim članovima Ustavnoga suda, a u kontekstu činjenice da je za izbor sudaca potrebna dvotrećinska većina u Hrvatskome saboru.
Uoči sastanka stranaka parlamentarne većine u Banskim dvorima u utorak, politički tajnik i predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a u Hrvatskom saboru Ante Sanader istaknuo je nužnost dogovora.
"Potrebne su dvije trećine, pa ćemo se dogovoriti”, rekao je.
Sutra, u srijedu, očekuje se objava javnog poziva za tri nova suca Ustavnog suda koji bi trebali popuniti mjesta trojice ustavnih sudaca kojima 12. listopada istječe osmogodišnji mandat: Miroslava Šeparovića, Mate Arlovića i Gorana Selanca.
Saborski zastupnik HSLS-a Dario Hrebak drži da će doći do dogovora o imenovanju novih sudaca.
"Nikad se u politici ništa ne događa lako, tako da i ovdje, s obzirom na veliki konsenzus koji se mora postići, ne očekujem da će to bili lako, ali očekujem da ćemo na kraju naći neko rješenje”, kazao je .
U dogovor su uvjereni i saborski zastupnici Stipo Mlinarić (DP) te Hrvoje Zekanović (HDS).
"Vjerujem da će biti dovoljno razuma i Saboru. Da i oporba shvati da je pozicija – pozicija, a opozicija – opozicija, i da se u tom smisli mora i pregovarati. Ne može oproba u jednom trenutku tražiti ono što im ne pripada. Jer nisu toliko zaslužili na izborima”, rekao je Zekanović.
Ako se dogovor ne postigne do 12. listopada, automatizmom će se aktivirati ustavni mehanizam jednokratnog produljenja mandata trojici sudaca ustavnog suda za dodatnih šest mjeseci.
