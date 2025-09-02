"Vjerujem da će biti dovoljno razuma i Saboru. Da i oporba shvati da je pozicija – pozicija, a opozicija – opozicija, i da se u tom smisli mora i pregovarati. Ne može oproba u jednom trenutku tražiti ono što im ne pripada. Jer nisu toliko zaslužili na izborima”, rekao je Zekanović.