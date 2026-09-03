Od glumaca i akademika do poduzetnika i svećenika: Velika podrška prosvjedu za Gospić

Na popisu su i drugi redatelji, akademici, novinari, sindikalisti, odvjetnice, znanstvenice, umjetnici i poduzetnici, kao i jedan svećenik. Iz Inicijative Za Hrvatsku slobode ističu da je riječ o ljudima različitih stavova i svjetonazora koji se oko brojnih drugih pitanja vjerojatno ne bi složili, ali ih je u ovom slučaju povezala zabrinutost zbog problema opasnog otpada.