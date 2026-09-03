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PROBLEM OPASNOG OTPADA

Od glumaca i akademika do poduzetnika i svećenika: Velika podrška prosvjedu za Gospić

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N1 Hrvatska
|
03. ruj. 2026. 11:29
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prosvjed, Gospić
Hrvoje Kostelac/PIXSELL

Više od 300 organizacija, građanskih inicijativa i pojedinaca podržalo je građansku inicijativu "Gospić je naš dom" i prosvjed koji će se 5. rujna održati u Zagrebu zbog problema s opasnim otpadom u Gospiću i Lici.

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Podršku prosvjedu dale su organizacije civilnog društva i građanske inicijative iz različitih dijelova Hrvatske, ali i brojne osobe iz javnog života. Među potpisnicima su glumci Goran Navojec i Damir Markovina, akademik Vlatko Silobrčić, redatelj Branko Schmidt i glumica Alma Prica.

Na popisu su i drugi redatelji, akademici, novinari, sindikalisti, odvjetnice, znanstvenice, umjetnici i poduzetnici, kao i jedan svećenik. Iz Inicijative Za Hrvatsku slobode ističu da je riječ o ljudima različitih stavova i svjetonazora koji se oko brojnih drugih pitanja vjerojatno ne bi složili, ali ih je u ovom slučaju povezala zabrinutost zbog problema opasnog otpada.

Upravo zato organizatori i potpisnici podrške žele da prosvjed zbog otpada u Gospiću preraste političke i ideološke podjele. Poručuju da pitanje potencijalnog utjecaja opasnog otpada na okoliš i zdravlje stanovništva ne može biti pitanje političke pripadnosti.

"Ovaj prosvjed mora nadilaziti sve ideološke razlike. Opasni otpad ne pita nikoga za stranačku knjižicu, svjetonazor ni izbornu jedinicu. Zdravlje prirode i zdravlje ljudi temeljno je pravo i to je pravo koje možemo zaštititi jedino zajedno", poručili su iz Inicijative Za Hrvatsku slobode.

prosvjed, Lika, voda
Patrik Macek/PIXSELL

Prosvjed u Zagrebu organizira se kako bi se problem otpada u Gospiću i Lici dodatno stavio u fokus javnosti i nadležnih institucija. Organizatori žele upozoriti na zabrinutost lokalnog stanovništva zbog opasnog otpada te tražiti zaštitu zdravlja ljudi i okoliša.

Iz Inicijative Za Hrvatsku slobode zato su pozvali građane iz cijele Hrvatske da se 5. rujna pridruže prosvjedu i pruže podršku stanovnicima Gospića i Like.

"Glas koji se tog dana treba čuti glas je građana", zaključili su.

A u subotu 5. rujna budite uz nas. N1 televizija u sklopu posebnog programa od 10 sati s gostima u studiju i reporterima na terenu prati prosvjed "Hodaj za Liku".

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Teme
inicijativa za hrvatsku slobode lika otpad prosvjed zagreb

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