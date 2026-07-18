Vlasnik 300 eutanaziranih svinja: "Bile su zdrave, ovo nije bilo potrebno." Vlajčić: "Pokušao ih je skloniti"

Vlasnik farme s koje su svinje otpremljene Dražen Lozić rekao je za HTV kako ne bježi od svog dijela odgovornosti te priznaje da svinje nisu bile propisno označene ušnim markicama. No, tvrdi da je riječ o propustu njegova djelatnika te ističe da je spreman snositi novčanu kaznu, ali smatra da nije bilo potrebno eutanazirati zdrave životinje.