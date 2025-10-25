Prosvjed kod Solina zbog smrti povezanih s azbestom: "Ako nam umiru roditelji, ne moraju dica"

Prigodom mimohoda na ogradu tvornice Salonit istaknut je popis djela žrtava oboljelih ili umrlih od mezotelioma. Sudionici mimohoda nosili su transparente s natpisima: "Ako ne znaš šta je azbest, pitaj Vranjic," "Zašto se krije broj umrlih od mezotelioma?", "Ako nam umiru roditelji, ne moraju dica."